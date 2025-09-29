पाकिस्तान टीम ने करा दी मोहसिन नकवी की थू-थू, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में हुआ ऐसा; एक घंटा चला ड्रामा

मोहसिन नकवी को एशिया कप 2025 फाइनल के बाद पाकिस्तान टीम के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ी काफी देर तक ड्रेसिंग रूम से नहीं निकले। भारत ने फाइनल पांच विकेट से जीता।

एशिया कप 2025 फाइनल में भारत के हाथों पांच विकेट से हार के बाद पाकिस्तान ने एक घंटे तक ड्रामा किया। पाकिस्तान टीम ने एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के चेयरमैन मोहसिन नकवी की थू-थू कराई। दरअसल, पाकिस्तानी खिलाड़ी दुबई में खिताबी मुकाबाला खत्म होने के एक घंटे बाद तक पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन के लिए ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आए। ऐसे में नकवी अकेले खड़े होकर शर्मिंदगी झेलते रहे। कप्तान सलमान आगा और पाकिस्तानी खिलाड़ी जब टीम ड्रेसिंग रूम से बाहर आए तो दर्शकों ने 'इंडिया इंडिया' के नारे लगाए।

नकवी ने सलमान आगा को रनरअप चेक सौंपा। पुरस्कार वितरण समारोह काफी विलंब से शुरू हुआ, जिसमें सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कार दिए गए। भारतीय टीम ने नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था लेकिन वह फिर भी मंच पर डटे रहे। वह अकेले इधर-उधर ताकते रहे। पीटीआई के अनुसार, नकवी जैसे ही मंच पर आए तो उन्हें बताया गया कि भारतीय टीम उनसे ट्रॉफी नहीं लेगी और वह जबर्दस्ती करेंगे तो आधिकारिक विरोध दर्ज किया जाएगा। नकवी इंतजार करते रहे और अचानक आयोजकों में से कोई ट्रॉफी ड्रेसिंग रूम के भीतर ले गया।

फाइनल से पहले ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भारतीय खिलाड़ी जीतने पर नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष और अपने देश के गृहमंत्री भी हैं और भारत विरोधी रवैये के लिये जाने जाते हैं। नकवी ने पिछले दिनों एक्स पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वीडियो डाला था जिसमें वह विमान क्रैश होने का इशारा करते हुए गोल का जश्न मना रहे थे। तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने भी भारत के खिलाफ सुपर 4 मैच के दौरान यही भड़काऊ इशारा किया था।