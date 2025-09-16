Mohammad Yusuf abuses Suryakumar Yadav on Live TV showed shamelessness even when interrupted Video goes viral मोहम्मद यूसुफ ने टीवी पर बैठकर सूर्यकुमार यादव को दी गाली, टोकने पर भी दिखाई बेशर्मी; वीडिया वायरल, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupMohammad Yusuf abuses Suryakumar Yadav on Live TV showed shamelessness even when interrupted Video goes viral

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गाली दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उन्होंने एंकर द्वारा टोकने के बावजूद गंदी हरकत जारी रखी।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 08:52 PM
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई भाव नहीं दिया। सूर्यकुमार ने ना तो टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाया और ना ही चिर प्रतिद्वंदी टीम को रौंदने के बाद टीम इंडिया हैंडशेक के लिए मैदान पर आई। भारत के हाथों बेइज्जती झेलने पर पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर बौखला गए हैं। राशिद लतीफ और शाहिद अफरीदी ने जहां भारत के खिलाफ जहर उगला तो वहीं मोहम्मद यूसुफ ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। यूसुफ ने टीवी पर बैठकर कप्तान सूर्यकुमार को गाली दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

यूसुफ से जब समा टीवी पर एक पैनल चर्चा के दौरान पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने के भारत के फैसले पर अपनी राय रखने को कहा गया तो पूर्व बल्लेबाज ने सूर्या के लिए अपमानजनक शब्द बोले। उन्होंने सूर्यकुमार को 'सुअर' कहा। एंकर ने यूसुफ को टोका मगर उन्होंने फिर भी बेशर्मी दिखाई। पाकिस्तान के लिए 381 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सूसुफ की सोशल मीडिया पर क्लास लग रही है। लोग कह रहे हैं कि 51 साल के यूसुफ का व्यवहार बहुत खराब है। कइयों ने कमेंट किया, ''यह तो हद कर दी है। पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है और ऐसे लोगों की वजह से और जलील होता है।''

टीवी पर चर्चा कुछ इस तरह हुई:

यूसुफ: भारत फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहा। वहां हर वक्त फिल्म ही चल रही है। सुअर कुमार जो हैं...

एंकर ने टोकते हुए कहा: सूर्यकुमार यादव

यूसुफ ने दोबारा कहा: हां, वही कहा, सुअर कुमार

एंकर: नहीं, उनका सूर्यकुमार यादव है

यूसुफ: ओह, ठीक है! वह सुअरकुमार यादव हैं। भारत को मैच जीतने के लिए अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। अंपायरों को मिलाना और रेफरी को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। हर चीज की एक सीमा होती है।

भारतीय खिलाड़ियों के हाथ नहीं मिलाने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) भी बौखलाया हुआ है। पीसीबी ने भारत के हाथों सात विकेट से हार के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) से एशिया कप के लिए अधिकारियों के पैनल से मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने को कहा था। पीसीबी ने आईसीसी को शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि पाइक्रॉफ्ट ने रविवार को एशिया कप मैच में टॉस के समय पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव से हाथ नहीं मिलाने के लिए कहा था। पाइक्रॉफ्ट आईसीसी एलीट पैनल के सबसे सीनियर मैच रैफरी में से एक हैं जिन्होंने 695 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों (पुरुष और महिला वर्ग के तीनों प्रारूप में) में अधिकारी की भूमिका निभाई है।

