मोहम्मद यूसुफ ने टीवी पर बैठकर सूर्यकुमार यादव को दी गाली, टोकने पर भी दिखाई बेशर्मी; वीडिया वायरल

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ ने लाइव टीवी पर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को गाली दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। उन्होंने एंकर द्वारा टोकने के बावजूद गंदी हरकत जारी रखी।

सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कोई भाव नहीं दिया। सूर्यकुमार ने ना तो टॉस के दौरान पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा से हाथ मिलाया और ना ही चिर प्रतिद्वंदी टीम को रौंदने के बाद टीम इंडिया हैंडशेक के लिए मैदान पर आई। भारत के हाथों बेइज्जती झेलने पर पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटर बौखला गए हैं। राशिद लतीफ और शाहिद अफरीदी ने जहां भारत के खिलाफ जहर उगला तो वहीं मोहम्मद यूसुफ ने अब सारी हदें पार कर दी हैं। यूसुफ ने टीवी पर बैठकर कप्तान सूर्यकुमार को गाली दी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

यूसुफ से जब समा टीवी पर एक पैनल चर्चा के दौरान पाकिस्तानी टीम से हाथ नहीं मिलाने के भारत के फैसले पर अपनी राय रखने को कहा गया तो पूर्व बल्लेबाज ने सूर्या के लिए अपमानजनक शब्द बोले। उन्होंने सूर्यकुमार को 'सुअर' कहा। एंकर ने यूसुफ को टोका मगर उन्होंने फिर भी बेशर्मी दिखाई। पाकिस्तान के लिए 381 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले सूसुफ की सोशल मीडिया पर क्लास लग रही है। लोग कह रहे हैं कि 51 साल के यूसुफ का व्यवहार बहुत खराब है। कइयों ने कमेंट किया, ''यह तो हद कर दी है। पाकिस्तान वैसे ही बदनाम है और ऐसे लोगों की वजह से और जलील होता है।''

टीवी पर चर्चा कुछ इस तरह हुई: यूसुफ: भारत फिल्मी दुनिया से नहीं निकल पा रहा। वहां हर वक्त फिल्म ही चल रही है। सुअर कुमार जो हैं...

एंकर ने टोकते हुए कहा: सूर्यकुमार यादव

यूसुफ ने दोबारा कहा: हां, वही कहा, सुअर कुमार

एंकर: नहीं, उनका सूर्यकुमार यादव है

यूसुफ: ओह, ठीक है! वह सुअरकुमार यादव हैं। भारत को मैच जीतने के लिए अपनी इन हरकतों पर शर्म आनी चाहिए। अंपायरों को मिलाना और रेफरी को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करना। हर चीज की एक सीमा होती है।