Mohammad Yousuf Refuses to Apologise to Suryakumar Yadav Instead Drags Irfan Pathan Ind vs Pak Asia Cup match मोहम्मद यूसुफ ने की बदतमीजी की सारी हदें पार, सूर्यकुमार यादव से माफी मांगने की बजाय किया ये पोस्ट, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupMohammad Yousuf Refuses to Apologise to Suryakumar Yadav Instead Drags Irfan Pathan Ind vs Pak Asia Cup match

मोहम्मद यूसुफ ने की बदतमीजी की सारी हदें पार, सूर्यकुमार यादव से माफी मांगने की बजाय किया ये पोस्ट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो उन्होंने सूर्यकुमार यादव को ऑन एयर गाली दी, लेकिन अब माफी मांगने की बजाय इस शख्स ने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 17 Sep 2025 06:02 AM
share Share
Follow Us on
मोहम्मद यूसुफ ने की बदतमीजी की सारी हदें पार, सूर्यकुमार यादव से माफी मांगने की बजाय किया ये पोस्ट

Asia Cup 2025 मैच में पाकिस्तान की टीम को मिली हार को ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम पचा पा रही है, बल्कि उसके पूर्व क्रिकेटर भी इस हार से दुखी हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ (पूर्व में यूसुफ योहाना) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक टीवी चैनल पर सरेआम गाली दी। विवाद बढ़ता देख माफी मांगने की बजाय मोहम्मद यूसुफ ने एक नए विवाद को जन्म देने का काम किया है और गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है। इस मामले में यूसुफ ने इरफान पठान को खींचने की कोशिश की है।

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज कहे जाने वाले मोहम्मद यूसुफ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मेरा इरादा किसी भी ऐसे खिलाड़ी का अनादर करने का नहीं था जो अपने देश के लिए पूरे जोश और लगन से खेलता है, लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो भारतीय मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था?"

मोहम्मद यूसुफ भारतीय कप्तान सूर्यकुमार से इसलिए भी नाखुश हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपनी टीम को जीत दिलाई और फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ भी नहीं मिलाया। उधर, पाकिस्तान के टीवी चैनल समा टीवी पर पैनल डिस्कशन में मोहम्मद यूसुफ ने सूर्यकुमार यादव के नाम का बार-बार गलत उच्चारण किया और इसमें एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया, जो गाली माना जाता है। मोहम्मद यूसुफ ने ये भी आरोप लगाया कि भारत अंपायरों से मिला हुआ था। पाकिस्तान की टीम की हार से वहां के पूर्व क्रिकेटर निराश जरूर हैं, लेकिन जिस तरह की ओच्छी हरकत मोहम्मद यूसुफ ने की है, वह बर्दाश्त के बाहर है। सोशल मीडिया पर उनकी जमकर क्लास लगाई जा रही है।

Suryakumar Yadav Asia Cup 2025 India Vs Pakistan

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।