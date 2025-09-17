मोहम्मद यूसुफ ने की बदतमीजी की सारी हदें पार, सूर्यकुमार यादव से माफी मांगने की बजाय किया ये पोस्ट

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ ने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी हैं। पहले तो उन्होंने सूर्यकुमार यादव को ऑन एयर गाली दी, लेकिन अब माफी मांगने की बजाय इस शख्स ने गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है।

Asia Cup 2025 मैच में पाकिस्तान की टीम को मिली हार को ना सिर्फ पाकिस्तान की टीम पचा पा रही है, बल्कि उसके पूर्व क्रिकेटर भी इस हार से दुखी हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मोहम्मद यूसुफ (पूर्व में यूसुफ योहाना) ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को एक टीवी चैनल पर सरेआम गाली दी। विवाद बढ़ता देख माफी मांगने की बजाय मोहम्मद यूसुफ ने एक नए विवाद को जन्म देने का काम किया है और गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश की है। इस मामले में यूसुफ ने इरफान पठान को खींचने की कोशिश की है।

पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज कहे जाने वाले मोहम्मद यूसुफ ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "मेरा इरादा किसी भी ऐसे खिलाड़ी का अनादर करने का नहीं था जो अपने देश के लिए पूरे जोश और लगन से खेलता है, लेकिन जब इरफान पठान ने कहा कि शाहिद खान अफरीदी कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो भारतीय मीडिया और लोग उनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? क्या गरिमा और सम्मान की बात करने वाले सभी लोगों को उनकी इस बात को खारिज नहीं करना चाहिए था?"