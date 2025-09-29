मेरी हार्ट बीट उस टाइम 150+ थी...सूर्यकुमार यादव ने बयां किया पाकिस्तान से फाइनल का प्रेशर

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान पर रोमांचक जीत दर्द की। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल खेला गया।

खेल के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की जब भी भिड़ंत होती है तो खिलाड़ियों पर अलग ही प्रेशर होता है। अगर खिताबी मुकाबला हो तो फिर प्रेशर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि, भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस प्रेशर को शब्दों में बयां करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में उनकी हार्ट बीट 150 प्लस थी। भारत ने दुबई में रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान पर पांच विकेट से जीत दर्ज की। एशिया कप के 41 सालों के इतिहास में भारत और पाकिस्तान के बीच पहली बार फाइनल खेला गया।

सूर्या से एनडीटीवी पर इंटरव्यू में पूछा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ इतना बड़ा मैच था। आपने बतौर भारतीय कप्तान कैसे प्रेशर को हैंडल किया? सूर्या ने जवाब में कहा, ''मैं बिलकुल झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत प्रेशर था। अंदर आने के बाद जब आप अपने खिलाड़ियों को खेलते हुए और प्रेशर से निपटते हुए देखते हो तो चीजें बदलती हैं। सिचुएशन लगातार बदल रही थी। गेम ऊपर-नीचे चल रहा था। मेरी हार्ट बीट बहुत तेज थी। अगर उस टाइम मैंने कोई हार्ट रेट मॉनिटर पहना होता तो आराम से हार्ट बीट 150 प्लस होती।''

35 वर्षीय भारतीय कप्तान ने आगे कहा, ''मैंने एक कोच से पूछा भी कि मुझे ऐसा लगा रहा है तो आप लोगों को कैसे लग रहा होगा? मैं तो अंदर जाकर बाहर आता रहता हूं। कोच ने बोला कि खिलाड़ियों और ड्रेसिंग रूप को रिलैक्स रखना ही तो हमारा काम है ताकि आप लोग मैदान पर जाकर खुलकर खेल सको। मैंने सोचा कि काश मैं भी यह ट्राई कर सकता। मैं 11वें या 12वें ओवर में ड्रेसिंग रूप में चल रहा था, उसके बाद से मैं अंदर रुका ही नहीं। जो भी गेम में मोमेंट्स आए, मेरी तो हार्ट बीट प्रॉपर फास्ट थी।''