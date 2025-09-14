मनोज तिवारी ने किया India vs Pakistan एशिया कप मैच का बॉयकॉट, बोले- कोई भी भारतीय इसे…

एशिया कप 2025 में रविवार को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले बहुप्रतीक्षित मुकाबले का पूर्व क्रिकेटर और पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने बहिष्कार करने का फैसला किया है। ये मैच दुबई में होना है।

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बंगाल के खेल मंत्री मनोज तिवारी ने सीधे शब्दों में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। मनोज तिवारी ने दुबई में होने वाले इस मैच को लेकर कहा है कि भारतीय किसी भी हमले को नहीं भूले हैं। पहलगाम अटैक के बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना क्रिकेट के मैदान पर होने वाला है। आज यानी रविवार 14 सितंबर को होने वाले एशिया कप 2025 के इस लीग मैच का फैंस विरोध कर रहे हैं।

मनोज तिवारी ने एएनआई से बात करते हुए कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। यह समस्या वर्षों से चली आ रही है। पुलवामा से लेकर पहलगाम और पठानकोट तक हुए अनगिनत आतंकवादी हमलों तक। कोई भी भारतीय इसे नहीं भूला है। आप ऐसी स्थिति में भारत बनाम पाकिस्तान मैच खेलना चाहते हैं। मैं कभी भी खेलों का विरोधी नहीं रहा; मैं एक क्रिकेट प्लेयर रहा हूं और मैं एक खेल मंत्री हूं। मैंने व्यक्तिगत तौर पर कहा था कि मैं भारत बनाम पाकिस्तान मैच और एशिया कप का बहिष्कार कर रहा हूं, क्योंकि मैं इसे नहीं देख सकता।"

उन्होंने आगे कहा, “यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक खेल है; यह जीवन नहीं है। हम मानव जीवन की तुलना खेलों से कर रहे हैं; ऐसा कभी नहीं किया जाना चाहिए। देश की रक्षा करते हुए शहीद होने वाले और आतंकवादी हमलों में मारे गए निर्दोष नागरिकों के परिवार ही इसे समझ सकते हैं। इसलिए, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था।”