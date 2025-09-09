Lalchand Rajput will make strong strategy vs Team India in Asia Cup 2025 because he is head Coach of UAE Asia Cup 2025: कल टीम इंडिया के खिलाफ रणनीति बनाएगा ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर, UAE का देगा पूरा साथ, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
लालचंद राजपूत ऐसे कोच हैं, जिन्हें कमजोर मानी जाने वाली टीमों की कोचिंग करने की चुनौती हमेशा से पसंद आती रही है। वे जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान जैसी छोटी टीमों का साथ देने के बाद अब यूएई की टीम के हेड कोच हैं।

Bhasha Tue, 9 Sep 2025 06:13 PM
पूर्व भारतीय क्रिकेटर लालचंद राजपूत ऐसे कोच हैं, जिन्हें कमजोर मानी जाने वाली टीमों की कोचिंग करने की चुनौती हमेशा से पसंद आती रही है। वे भारतीय हैं और भारत के खिलाफ एशिया कप के मैच में यूएई के लिए रणनीति बनाते नजर आएंगे। खुद को ‘खड़ूस ’ मुंबईकर बताने वाले लालचंद राजपूत कुछ साल पहले जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान की टीम के कोच थे और अब एशिया कप में यूएई के कोच हैं, जिसे पहले मैच में बुधवार 10 सितंबर को भारत से खेलना है।

राजपूत ने मंगलवार को यूएई के अभ्यास सत्र से इतर पीटीआई वीडियो से कहा, ‘‘मैं मुंबई से आया हूं और वह खड़ूस रवैया तो रहेगा ही। यह कभी भी मेरे भीतर से जाएगा नहीं। मैं खिलाड़ियों में यह भरना चाहता हूं और सबसे बड़ी बात खुद पर यह विश्वास होना जरूरी है कि आप कर सकते हैं। यही सबसे अहम है, क्योंकि टी20 क्रिकेट में आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। इसलिए सकारात्मक रवैया होना जरूरी है कि आखिरी गेंद तक, आखिरी रन तक और आखिरी विकेट लेने तक जुझारूपन नहीं छोड़ना है।"

टी20 विश्व कप 2007 विजेता भारतीय टीम के मैनेजर रहे 63 वर्ष के राजपूत को बीसीसीआई द्वारा किसी राष्ट्रीय टीम में कोई भूमिका नहीं दिए जाने का मलाल नहीं है। वह भारत ए के कोच भी रहे हैं। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे चुनौतियां पसंद हैं। इन छोटी टीमों के साथ काम करके और उनके विकास में मदद करके मुझे अच्छा लगता है। किसी को पता नहीं था कि अफगानिस्तान कैसी टीम है और जब मैं वहां था तब उसे टेस्ट दर्जा मिला। इसके बाद मैं जिम्बाब्वे गया जिसने 2022 विश्व कप के लिए क्वॉलीफाई किया। अब मेरे सामने यूएई की चुनौती है, क्योंकि वह भी काफी समय बाद एशिया कप खेल रही है।’’

उन्होंने आगे कहा, ‘‘मेरा लक्ष्य उसे टी20 विश्व कप के लिए क्वॉलीफाई कराना है जो अगले साल भारत में होने वाला है। मुझे चुनौतियां और इन टीमों के साथ कड़ी मेहनत करना पसंद है।’’ यूएई की टीम में भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, लेकिन कोच ने कहा कि इसके बावजूद आपसी सद्भाव बना हुआ है। हालांकि, यह भी एक चुनौती है। उन्होंने कहा, ‘‘यह एक चुनौती है लेकिन मुझे लगता है कि अच्छा आपसी सद्भाव भी है।ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत अच्छा है और लगता ही नहीं कि हम अलग अलग देशों से है। हमें लगता है कि हम एक ही टीम हैं, यूएई की टीम।’’

Asia Cup 2025

