टीम इंडिया के लिए 15 महीने बाद खेला T20I मैच, फिर भी उड़ा लिया प्लेयर ऑफ मैच अवॉर्ड
कुलदीप यादव ने भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच पिछले साल जून में खेला था। इसके बाद से 15 महीने हो चुके हैं और अब जाकर उनको टी20 टीम में खेलने का मौका मिला और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।
T20 Asia Cup 2025 का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने मेजबान यूएई के खिलाफ खेला। ये मैच 17.4 ओवर में खत्म हो गया। 13.1 ओवर बल्लेबाजी यूएई की टीम ने की, जबकि 4.3 ओवर बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की। इस मैच में एक ऐसा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना, जिसने पिछले 15 महीने से टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। ये कोई और नहीं, बल्कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने यूएई के चार बल्लेबाजों को 13 गेंदों के भीतर आउट कर दिया और कमबैक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल कर लिया।
यूएई की टीम को शुरुआत तो मिली, लेकिन जैसे ही अलीशान सराफू को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया, वैसे ही यूएई की टीम के विकेट गिरते चले गए। 26 रन पर पहला विकेट यूएई ने खोया और अगले 31 रनों के भीतर बाकी के सभी 9 और बल्लेबाज आउट हो गए। महज 57 रन ही यूएई की टीम बना सकी। इस दौरान 2.1 ओवर में कुलदीप यादव ने 7 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि शिवम दुबे ने 2 ओवर में 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला।
बात अगर कुलदीप यादव की करें तो उन्होंने आखिरी टी20 मैच भारत के लिए 29 जून 2024 को खेला था, जो टी20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल था। उस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ कुलदीप यादव की पिटाई जरूर हुई थी, लेकिन उन्होंने इससे पहले के सभी मैचों में कमाल की गेंदबाजी की थी। वहीं, अब कमबैक मैच में फिर से कमाल उन्होंने किया और 15 महीने के बाद टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल किया। अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी कि 14 सितंबर को इसी मैदान पर पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच में ऐसा ही कमाल दिखाएं और टीम को एक और जीत दिलाएं।
