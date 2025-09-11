टीम इंडिया के लिए 15 महीने बाद खेला T20I मैच, फिर भी उड़ा लिया प्लेयर ऑफ मैच अवॉर्ड

कुलदीप यादव ने भारत के लिए आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच पिछले साल जून में खेला था। इसके बाद से 15 महीने हो चुके हैं और अब जाकर उनको टी20 टीम में खेलने का मौका मिला और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए।

T20 Asia Cup 2025 का पहला मुकाबला भारतीय टीम ने मेजबान यूएई के खिलाफ खेला। ये मैच 17.4 ओवर में खत्म हो गया। 13.1 ओवर बल्लेबाजी यूएई की टीम ने की, जबकि 4.3 ओवर बल्लेबाजी भारतीय टीम ने की। इस मैच में एक ऐसा खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच बना, जिसने पिछले 15 महीने से टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला था। ये कोई और नहीं, बल्कि चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव हैं, जिन्होंने यूएई के चार बल्लेबाजों को 13 गेंदों के भीतर आउट कर दिया और कमबैक मैच में प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड हासिल कर लिया।

यूएई की टीम को शुरुआत तो मिली, लेकिन जैसे ही अलीशान सराफू को जसप्रीत बुमराह ने बोल्ड किया, वैसे ही यूएई की टीम के विकेट गिरते चले गए। 26 रन पर पहला विकेट यूएई ने खोया और अगले 31 रनों के भीतर बाकी के सभी 9 और बल्लेबाज आउट हो गए। महज 57 रन ही यूएई की टीम बना सकी। इस दौरान 2.1 ओवर में कुलदीप यादव ने 7 रन देकर 4 विकेट निकाले, जबकि शिवम दुबे ने 2 ओवर में 3 विकेट झटके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती को एक-एक विकेट मिला।