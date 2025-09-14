बुमराह ने IND vs PAK मैच में तोड़ा भुवनेश्वर का रिकॉर्ड, ये कारनामा करने वाले बने चौथे भारतीय

धाकड़ गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा। वह टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं।

भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने एक नई उपलब्धि हासिल की है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने रविवार को टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा। उन्होंने दुबई में आयोजित हाई वोल्टेज मुकाबले में चार ओवर में 28 रन देकर दो विकेट अपने नाम किए। बुमराह ने दूसरे ओवर में विकेटकीपर मोहम्मद हारिस (3) को हार्दिक पांड्या के हाथों लपकवाया। उन्होंने 19वें ओवर में सूफियान मुकीम (10) को बोल्ड किया।

बुमराह के खाते में अब 72 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 92 विकेट हो गए हैं। उन्होंने भुवनेश्वर को फेहरिस्त में पांचवें स्थान पर खिसका दिया है। 35 वर्षीय भुवी ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 87 मुकाबले खेलने के बाद 90 विकेट चटकाए। उन्होंने नवंबर 2022 में आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। T20I में सर्वाधिक विकेट लेने का भारतीय रिकॉर्ड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने 63 मैचों में 99 शिकार किए हैं। लेग स्पिनर युजवेंद चहल (80 मैचों में 96 विकेट) दूसरे नंबर पर हैं। उनके बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक हैं, जो 116 मैचों में 95 विकेट निकाल चुके हैं।