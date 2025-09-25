Jasprit Bumrah publicly reprimanded Mohammad Kaif for his Asia Cup post Says naccurate before inaccurate again जसप्रीत बुमराह ने सरेआम लगाई मोहम्मद कैफ की क्लास, एशिया कप पोस्ट को लेकर बोले- आप गलत हैं, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

जसप्रीत बुमराह ने सरेआम लगाई मोहम्मद कैफ की क्लास, एशिया कप पोस्ट को लेकर बोले- आप गलत हैं

भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने मोहम्मद कैफ की एक पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है। कैफ ने कहा था कि बुमराह टी20 एशिया कप 2025 में चोट से बचने के लिए शुरुआत में ही ज्यादा ओवर डाल रहे।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानThu, 25 Sep 2025 10:01 PM
जसप्रीत बुमराह ने सरेआम पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ की क्लास लगाई है। कैफ ने स्टर तेज गेंदबाज को लेकर गुरुवार को एक पोस्ट शेयर की थी। उन्होंने कहा कि 31 वर्षीय बुमराह टी20 एशिया कप 2025 में चोट से बचने के लिए शुरुआत में ही ज्यादा ओवर डाल रहे। कैफ ने यह भी बताया कि बुमराह का रोहित शर्मा की कप्तानी में किस तरस इस्तेमाल हुआ था और मौजूदा भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव उन्हें कैसे इस्तेमाल कर रहे। 13 टेस्ट और 125 वनडे खेलने वाले पूर्व बल्लेबाज को लगता है कि बुमराह का जिस तरह इस्तेमाल हो रहा, उससे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को नुकसान हो सकता है।

'पहले भी गलत थे, अब भी गलत हैं'

44 वर्षीय कैफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, ''रोहित की कप्तानी में बुमराह आमतौर पर 1, 13, 17, 19 ओवर डालते थे। उन्होंने एशिया कप में सूर्या की कप्तानी में शुरुआत में ही अपने स्पैल के तीन ओवर फेंके। बुमराह इन दिनों चोट से बचने के लिए शरीर के गर्म होने पर ही बॉलिंग करना पसंद करते हैं। बचे हुए 14 ओवरों में बुमराह का एक ओवर बल्लेबाजों के लिए बड़ी राहत है। हालांकि, वर्ल्ड कप में मजबूत टीमों के खिलाफ इससे भारत को नुकसान हो सकता है।'' वहीं, बुमराह ने कैफ की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, ''पहले भी गलत थे, अब भी गलत हैं।''

बुमराह को लेकर ये दावा भी कर चुके कैफ

कैफ ने पहले भी बुमराह को लेकर एक चौंकाने वाला दावा किया था। उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के दौरान 'एक्स' पर एक वीडियो में कहा कि बुमराह जल्द ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकते हैं क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। बता दें कि बुमराह का इंग्लैंड सीरीज में वर्कलोड मैनेज किया गया था। वह पांच टेस्ट मैचों की सीरीज में से सिर्फ तीन में खेले थे। वहीं, बुमराह के एशिया कप प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने अब तक चार मैचों में 5 विकेट चटकाए हैं। उनका औसत 22.00 का और इकॉनमी रेट 7.33 का है। बुमराह को ग्रुप चरण में ओमान के खिलाफ मैच में आराम दिया गया था। भारत फाइनल में पहुंच चुका है।

