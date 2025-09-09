Janith Liyanage New entry in Sri Lanka Asia Cup 2025 squad batsman played Three matches returns T20I after three years श्रीलंका के एशिया कप स्क्वॉड में हुई नई एंट्री, तीन साल बाद T20I में लौटा तीन मैच खेलने वाला बल्लेबाज, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupJanith Liyanage New entry in Sri Lanka Asia Cup 2025 squad batsman played Three matches returns T20I after three years

श्रीलंका के एशिया कप स्क्वॉड में हुई नई एंट्री, तीन साल बाद T20I में लौटा तीन मैच खेलने वाला बल्लेबाज

बल्लेबाज जेनिथ लियानागे को एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंकाई स्क्वॉड में शामिल किया गया है। उन्होंने तीन साल पहले अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। श्रीलंका 13 सितंबर को अपना अभियान शुरू करेगा।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 09:10 PM
share Share
Follow Us on
श्रीलंका के एशिया कप स्क्वॉड में हुई नई एंट्री, तीन साल बाद T20I में लौटा तीन मैच खेलने वाला बल्लेबाज

टी20 एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका के स्क्वॉड में नई एंट्री हुई है। श्रीलंका ने 30 वर्षीय बल्लेबाज जेनिथ लियानागे को अपने स्क्वॉड में शामिल किया है। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड (एसएलसी) ने मंगलवार (9 सितंबर) को इसकी घोषणा की। लियानागे ने तीन साल बाद टी20 इंटनरेशनल क्रिकेट में वापसी की है। उन्होंने श्रीलंका के लिए अब तक सिर्फ तीन टी20 मैच खेले हैं, जिसमें 18 रन बनाए। उन्होंने श्रीलंका का 28 वनडे मैचों में प्रतिनिधित्व करने के बाद कुल 824 रन जोड़े।

लियानागे ने हाल ही में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ दो मैचों की वनडे सीरीज में अच्छा प्रदर्शन किया था। उन्होंने नाबाद 70 और 19 रन की पारियां खेली थीं। श्रीलंका ने इस सीरीज में जिम्बाब्वे का सूपड़ा साफ किया। हालांकि, लियानागे ने पिछला टी20 इंटरनेशनल मैच फरवरी 2022 में भारत के खिलाफ धर्मशाला में खेला था। श्रीलंका के एशिया कप स्क्वॉड में अब 17 खिलाड़ी हो गए हैं, जिसकी कमान चरित असलंका के हाथों में हैं। टूर्नामेंट में ग्रुप बी का हिस्सा श्रीलंकाई टीम 13 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।

ये भी पढ़ें:इस बार के एशिया कप में टूट सकते हैं ये 5 रिकॉर्ड, विराट के 2 कीर्तिमान खतरे में

जिम्बाब्वे के दौरे के बाद श्रीलंकाई टीम को यूएई आई है। उसे आराम करने का समय नहीं मिला। जब एक रिपोर्टर ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में असलंका से कम समय में इतने सारे मैच खेलने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, ‘‘अभी मुझे बहुत नींद आ रही है। मुझे लगता है कि मुझे कल इसका जवाब देना चाहिए।’’ उन्होंने कहा, ‘‘नहीं, मेरा मतलब है कि छह और सात सितंबर को जिम्बाब्वे में लगातार दो मैच और फिर सीधे यहां (दुबई) आना काफी मुश्किल है। मुझे लगता है कि हमें कुछ दिन की छुट्टी की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि कोच हमें छुट्टी देंगे।’’ असलंका ने कहा, ‘‘अपनी फिटनेस का ध्यान रखना जरूरी है और हम सभी जानते हैं कि यहां बहुत गर्मी है। मेरे लिए पहले मैच में तरोताजा रहना और अपना शत प्रतिशत देना बेहद जरूरी है।’’

ये भी पढ़ें:एशिया कप में टीम इंडिया का रिकॉर्ड, जानिए पाकिस्तान से कितने मैच जीते-हारे?

टी20 एशिया कप 2025 के लिए श्रीलंका का स्क्वॉड: चरित असलंका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसाल मेंडिस, कुसाल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, दुनिथ वेलालागे, चमिका करुणारत्ने, महीश तीक्षणा, दुष्मंता चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा, मथीशा पथिराना और जेनिथ लियानागे।

Sri Lanka Cricket Team Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।