IPL chairman Dhumal speaks on IND vs PAK Asia Cup clash says India to play in ACC and ICC Events vs Pakistan सरकार का रुख साफ, पाकिस्तान से टीम इंडिया को खेलना होगा मैच; IPL चेयरमैन का बड़ा बयान, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIPL chairman Dhumal speaks on IND vs PAK Asia Cup clash says India to play in ACC and ICC Events vs Pakistan

सरकार का रुख साफ, पाकिस्तान से टीम इंडिया को खेलना होगा मैच; IPL चेयरमैन का बड़ा बयान

यूएई में जारी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले IPL चेयरमैन अरूण धूमल ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत को उससे खेलना ही होगा।

Bhasha नई दिल्लीFri, 12 Sep 2025 02:30 PM
share Share
Follow Us on
सरकार का रुख साफ, पाकिस्तान से टीम इंडिया को खेलना होगा मैच; IPL चेयरमैन का बड़ा बयान

यूएई में चल रहे एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले बहुचर्चित मुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरूण धूमल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अरुण धूमल के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि एसीसी और आईसीसी टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलना ही होगा।

अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत में सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है। भारत के महान स्पिनर हरभजन सिंह ने कल कहा था कि भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। इससे पहले हरभजन इंडिया चैम्पियंस टीम का भी हिस्सा थे, जिसने जुलाई में इंग्लैंड में हुई विश्व लीजैंड्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेला था।

ये भी पढ़ें:भारत-पाकिस्तान मैच के आधे टिकट बिके ही नहीं, खत्म हो गया क्रेज या हो रहा बॉयकॉट?

पहलगाम हमले के मद्देनजर पिछले महीने ही भारत सरकार ने पहली बार पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर नीति बनाई जिसके तहत भारत किसी भी खेल में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, चाहे वे तटस्थ स्थान पर ही क्यों नहीं हो, लेकिन बहु देशीय टूर्नामेंटों में खेलना होगा। धूमल ने यहां ‘प्लेकॉम 2025 समिट’ से इतर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, ‘‘मैं भारतीय टीम को शुभकामना देना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, लेकिन एसीसी या आईसीसी ट्रॉफी खेलना होगा। हम सरकार की सलाह पर अमल करेंगे।’’

बीसीसीआई अध्यक्ष के चुनाव के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘‘एक सप्ताह के भीतर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तभी हमें स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी कि अगला अध्यक्ष कौन होगा।’’ सरकार द्वारा आनलाइन गेमिंग पर रोक लगाने के बाद भारतीय टीम की टाइटल प्रायोजक ड्रीम 11 के साथ करार खत्म होने पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘जो हुआ, वह हो चुका है (ड्रीम 11 का जाना)। मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन अगले प्रायोजक को तलाशने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि दो तीन सप्ताह में पता चल जाएगा।’’

India Vs Pakistan Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।