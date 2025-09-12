सरकार का रुख साफ, पाकिस्तान से टीम इंडिया को खेलना होगा मैच; IPL चेयरमैन का बड़ा बयान

यूएई में जारी एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले मैच से पहले IPL चेयरमैन अरूण धूमल ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। भारत को उससे खेलना ही होगा।

यूएई में चल रहे एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को होने वाले बहुचर्चित मुकाबले से पहले आईपीएल चेयरमैन अरूण धूमल ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अरुण धूमल के मुताबिक, सरकार ने कहा है कि एसीसी और आईसीसी टूर्नामेंटों में भारतीय टीम को पाकिस्तान से खेलना ही होगा।

अप्रैल में पहलगाम में आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने को लेकर भारत में सोशल मीडिया पर काफी विरोध हो रहा है। भारत के महान स्पिनर हरभजन सिंह ने कल कहा था कि भारत और पाकिस्तान के आपसी संबंध बेहतर होने तक आपस में क्रिकेट या व्यापार नहीं होना चाहिए। इससे पहले हरभजन इंडिया चैम्पियंस टीम का भी हिस्सा थे, जिसने जुलाई में इंग्लैंड में हुई विश्व लीजैंड्स चैम्पियनशिप में पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेला था।

पहलगाम हमले के मद्देनजर पिछले महीने ही भारत सरकार ने पहली बार पाकिस्तान के साथ खेल संबंधों को लेकर नीति बनाई जिसके तहत भारत किसी भी खेल में पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेगा, चाहे वे तटस्थ स्थान पर ही क्यों नहीं हो, लेकिन बहु देशीय टूर्नामेंटों में खेलना होगा। धूमल ने यहां ‘प्लेकॉम 2025 समिट’ से इतर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा, ‘‘मैं भारतीय टीम को शुभकामना देना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ खेलने को लेकर भारत सरकार ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे, लेकिन एसीसी या आईसीसी ट्रॉफी खेलना होगा। हम सरकार की सलाह पर अमल करेंगे।’’