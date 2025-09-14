Indian Teams to play 3 match today on sunday Ind vs Pak Asia Cup Match Ind vs Aus Womens ODI Match India vs Japan Hockey भारत की टीमें आज खेलेंगी 3 मुकाबले, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान से होगी भिड़ंत, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndian Teams to play 3 match today on sunday Ind vs Pak Asia Cup Match Ind vs Aus Womens ODI Match India vs Japan Hockey

भारत की टीमें आज खेलेंगी 3 मुकाबले, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान से होगी भिड़ंत

भारत की टीमें आज 3 मुकाबले खेलने वाली हैं। इनमें एक मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। एक मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है और एक मैच में इंडिया को जापान की टीम से भिड़ना है। दो मैच एशिया कप के हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 09:54 AM
share Share
Follow Us on
भारत की टीमें आज खेलेंगी 3 मुकाबले, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान से होगी भिड़ंत

भारत की टीमें आज एक नहीं, बल्कि तीन मुकाबले खेलती नजर आएंगी। रविवार 14 सितंबर का दिन भारतीय खेलों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। भारतीय टीमें आज दो क्रिकेट मैच और एक हॉकी मैच में भाग लेने वाली हैं। एक मैच में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी, जबकि एक मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। वहीं, एक मैच में टीम इंडिया जापान से दो-दो हाथ करने वाली है।

इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट टी20 एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला जाना है, जो दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम भी आज एक मैच खेलने वाली है। भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से वनडे इंटरनेशनल मैच में भिड़ना है, जो न्यू चंडीगढ़ के महाराज यादविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

ये भी पढ़ें:IND vs PAK मैच में कैसी हो सकती है दोनों की प्लेइंग 11? ये प्लेयर बन रहा सिरदर्द

इतना ही नहीं, भारत की टीम तीसरा मुकाबला वुमेंस हॉकी एशिया कप में खेलने वाली है, जो वुमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला है। भारत को जापान की टीम से भिड़ना है। ये मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम को अगले हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा। जापान की टीम को भारत मात देने की पूरी कोशिश करेगा।

इंडिया के मैचों की टाइमिंग

अगर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की टाइम की बात करें तो ये लोकल यानी दुबई के टाइम के अनुसार शाम साढ़े 6 बजे शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में रात के 8 बजे होंगे। वहीं, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले जाने वाले वनडे मैच की टाइम की बात करें तो ये भारत में है और भारतीय समयानुसार ये मैच दोपहर को डेढ़ बजे शुरू होगा। वुमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल भारतीय समय के अनुसार शाम को साढ़े 5 बजे शुरू होगा।

India Vs Pakistan Asia Cup 2025

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।