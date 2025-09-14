भारत की टीमें आज खेलेंगी 3 मुकाबले, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और जापान से होगी भिड़ंत

भारत की टीमें आज 3 मुकाबले खेलने वाली हैं। इनमें एक मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच है। एक मैच इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच है और एक मैच में इंडिया को जापान की टीम से भिड़ना है। दो मैच एशिया कप के हैं।

भारत की टीमें आज एक नहीं, बल्कि तीन मुकाबले खेलती नजर आएंगी। रविवार 14 सितंबर का दिन भारतीय खेलों के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। भारतीय टीमें आज दो क्रिकेट मैच और एक हॉकी मैच में भाग लेने वाली हैं। एक मैच में भारत की भिड़ंत पाकिस्तान से होगी, जबकि एक मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है। वहीं, एक मैच में टीम इंडिया जापान से दो-दो हाथ करने वाली है।

इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट टी20 एशिया कप 2025 का मुकाबला खेला जाना है, जो दुबई के दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की महिला क्रिकेट टीम भी आज एक मैच खेलने वाली है। भारतीय महिला टीम को ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम से वनडे इंटरनेशनल मैच में भिड़ना है, जो न्यू चंडीगढ़ के महाराज यादविंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है।

इतना ही नहीं, भारत की टीम तीसरा मुकाबला वुमेंस हॉकी एशिया कप में खेलने वाली है, जो वुमेंस हॉकी एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला है। भारत को जापान की टीम से भिड़ना है। ये मुकाबला इसलिए भी खास है, क्योंकि इस मैच को जीतने वाली टीम को अगले हॉकी विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने का मौका मिलेगा। जापान की टीम को भारत मात देने की पूरी कोशिश करेगा।