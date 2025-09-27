India won in Super Over but Sri Lanka Pathum Nissanka Gets Player of the Match This happened first time in Asia Cup 2025 भारत सुपर ओवर में जीता लेकिन श्रीलंकाई बना प्लेयर ऑफ द मैच, एशिया कप 2025 में पहली बार हुआ ऐसा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
भारत सुपर ओवर में जीता लेकिन श्रीलंकाई बना प्लेयर ऑफ द मैच, एशिया कप 2025 में पहली बार हुआ ऐसा

भारत ने एशिया कप 2025 में श्रीलंका के खिलाफ सुपर ओवर में रोमांचक जीत हासिल की। सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह ने कमाल किया। हालांकि, प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड किसी भारतीय नहीं बल्कि श्रीलंकाई खिलाड़ी को मिला।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSat, 27 Sep 2025 08:21 AM
क्रिकेट में बहुत कम मौके ऐसे होते हैं, जब हारी हुई टीम के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मैच मिलता है। यह दर्शाता है कि भले ही दूसरी टीम जीत गई मगर उस खिलाड़ी का प्रदर्शन लाजवाब था। ऐसा ही नजारा टी20 एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में इंडिया वर्सेस श्रीलंका मैच में देखने को मिला। टीम इंडिया ने सुपर ओवर में रोमांचक जीत हासिल की लेकिन श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका प्लेयर ऑफ द मैच बने। उन्होंने अंतिम सुपर-4 मुकाबले में शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई के मैदान पर 58 गेंदों में 7 चौकों और 6 छक्कों के दम पर 107 रन बनाए। एशिया कप 2025 में पहली बार हारी हुई टीम के खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार मिला।

बता दें कि भारत ने टॉस गंवाने के बाद 202/5 का स्कोर बनाया था। जवाब में श्रीलंकाई टीम ने भी निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 202 रन जुटाए। ऐसे में मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर में निकला, जिसमें भारत के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने कमाल किया। अर्शदीप ने सुपर ओवर में पांच गेंद डाली और सिर्फ दो रन दिए, जिसमें एक वाइड का है। उन्होंने श्रीलंका के दो खिलाड़ियों को आउट किया और भारत को तीन रन का लक्ष्य मिला। इसके बाद, कप्तान सूर्याकुमार यादव ने वानिंदु हसरंगा की पहली गेंद पर तीन रन दौड़कर भारत को जीत की दहलीज पार कराई।

इससे पहले, लक्ष्य का पीछा करते हुए कुसल मेंडिस को हार्दिक पंड्या ने पहले ही ओवर में आउट कर दिया। ऐसे में निसांका ने परेरा (32 गेंदों में 58 रन) के साथ मोर्चा संभाला और भारतीय गेंदबाजों को जमकर आड़े हाथ लिया। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 120 रनों की साझेदारी की। श्रीलंका के दोनों बल्लेबाजों ने 12 ओवर से कम में 128 रन जोड़कर सूर्यकुमार की चिंता बढ़ा दी। स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने परेरा को 13वें ओवर में पवेलियन भेजकर इस साझेदारी को तोड़ा। वहीं, निसांका को 20वें ओवर में हर्षित राणा ने आउट किया। निसांका ने 52 गेंदों में पहली टी20 इंटरनेशनल कंप्लीट की थी।

