10 Sept 2025, 03:55:31 PM IST
India vs UAE Asia Cup 2025 Live Score: आज टी20 एशिया कप 2025 में भारत और यूएई के बीच मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप ए का हिस्सा दोनों टीमों की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर होगी। मैच भारतीय समयानुसार रात आठ बजे शुरू होगा। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम की टूर्नामेंट में तूफानी आगाज पर नजर होगी। भारत खिताब के प्रबल दावेदार के रूप में शुरुआत करेगा। भारत डिफेंडिंग चैंपियन है। भारत ने एशिया कप इतिहास में सर्वाधिक आठ खिताब जीते हैं। भारत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में यूएई के खिलाफ अब तक केवल एक मैच खेला है।
दोनों टीमों की 2016 में टी20 एशिया कप में भिड़ंत हुई थी, जिसमें भारत ने 9 विकेट से विजयी परचम फहराया। शुभमन गिल की सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी के बाद संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में जगह को लेकर असमंजस है। विकेटकीपर संजू बुधवार गो खेलेंगे या नहीं, सभी की इसपर निगाहें टिकी हैं। यूएई के खिलाफ मैच 14 सितंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होने वाले हाई वोल्टेज मुकाबले से पहले अभ्यास मैच की तरह होगा। भारतीय टीम प्रबंधन को आज इस बात का अंदाजा लगेगा कि टूर्नामेंट में आगे बढ़ने के लिए किस संयोजन के साथ मैदान में उतरना बेहतर होगा।
IND vs UAE Live Score: भारत का स्क्वॉड
IND vs UAE Live Score: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह।
10 Sept 2025, 03:55:31 PM IST
IND vs UAE Live Score: यूएई का स्क्वॉड
IND vs UAE Live Score: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जोहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह।