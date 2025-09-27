India vs Sri lanka match tied Ind won Super Over contest Ahead of Asia Cup 2025 final Pathum Nissanka century एशिया कप 2025 फाइनल से पहले IND vs SL मैच में लगा सुपर ओवर का तड़का, एक गेंद में हो गया मैच खत्म, Asia-cup Hindi News - Hindustan
India vs Sri lanka match tied Ind won Super Over contest Ahead of Asia Cup 2025 final Pathum Nissanka century

एशिया कप 2025 फाइनल से पहले IND vs SL मैच में लगा सुपर ओवर का तड़का, एक गेंद में हो गया मैच खत्म

एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले India vs Sri Lanka मैच में रोमांच का तड़का लगा, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मैच टाई रहा। मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला, जिसे भारतीय टीम ने जीत लिया। पथुम निसंका ने शतक जड़ा।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 12:46 AM
एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले India और Sri Lanka के बीच टूर्नामेंट का सुपर 4 का आखिरी मैच खेला गया। ये मैच हाई स्कोरिंग था। पहली बार किसी टीम ने 200 से ज्यादा रन टी20 एशिया कप के इस सीजन में बनाए थे और इसी स्कोर तक दूसरी टीम भी पहुंच गई। यही कारण रहा कि मैच टाई रहा। फैंस के लिए 20-20 ओवर का मैच तो सांसें थमा देने वाला था, क्योंकि 202 रन भारत ने बनाए थे और इतने ही रन श्रीलंका की टीम ने बना दिए थे। आखिरी ओवर में खूब ड्रामा हुआ, जब भारतीय फील्डर्स के हाथ से गेंद छिटक रही थी।

टी20 एशिया कप के इतिहास का ये पहला मैच था, जिसमें दोनों टीमों ने 200-200 से ज्यादा रन बनाए और कोई टीम मैच नहीं जीती। मैच का नतीजा सुपर ओवर में निकला, जिसे भारत ने आसानी से जीत लिया। श्रीलंका ने अपने दो विकेट 5 गेंदों में खो दिए। एक रन ही वे बना सके और एक रन वाइड का रहा। इस तरह भारतीय टीम को महज 3 रनों का लक्ष्य मिला था। भारत के लिए सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल उतरे। पहली गेंद पर 3 रन दौड़कर इस सुपर ओवर को भारत ने समाप्त कर सुपर 4 का आखिरी मैच भी लिया।

इस मैच की बात करें तो श्रीलंका की टीम के कप्तान चरित असलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। भारत की ओर से अभिषेक शर्मा ने 31 गेंदों में 61 रन, तिलक वर्मा ने 34 गेंदों में नाबाद 49 रन और संजू सैमसन ने 23 गेंदों में 39 रन बनाए। 15 गेंदों में 21 रनों की पारी अक्षर पटेल ने भी खेली, जबकि श्रीलंका की ओर से 4 गेंदबाजों को एक-एक विकेट मिला। भारत ने 20 गेंदों में 5 विकेट खोकर 202 रन बनाए थे। श्रीलंका की ओर से पथुम निसंका ने 58 गेंदों में 107 रन बनाए और 32 गेंदों में 58 रन कुसल परेरा ने बनाए। 11 गेंदों में 22 रन दासुन शनाका ने बनाए थे, जिसकी बदौलत मैच सुपर ओवर में गया था।

India vs Sri Lanka सुपर 4 मैच का आखिरी ओवर

श्रीलंका को जीत के लिए आखिरी ओवर में 12 रनों की दरकार थी। हर्षित राणा ने ये ओवर फेंका, जिसकी पहली गेंद पर शतकवीर पथुम निसंका आउट हो गए। इसके बाद लगा कि नया बल्लेबाज क्रीज पर आएगा तो भारत यहां से मैच जीत जाएगा। हालांकि, दूसरी गेंद पर जनिथ लियानगे ने 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर एक रन लिया। अब क्रीज पर दासुन शनाका थे। उन्होंने चौथी गेंद पर 2 रन लिए और पांचवीं गेंद पर चौका जड़ दिया। आखिरी गेंद पर जीत के लिए श्रीलंका को 3 रन चाहिए थे। शनाका ने मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आए और मिड ऑन की दिशा में चली गई। वे तेजी से पहला रन पूरा करने के बाद दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े। उधर, अक्षर पटेल से मिस फील्ड हो गई और दो रन पूरे हो गए। मिस फील्ड में तीसरा रन भी मिल सकता था, लेकिन विकेटकीपर वाले एंड पर शनाका ने खुद को बचाने के लिए डाइव लगा दी। इस तरह मैच टाई हो गई।

20वां ओवर (12 रनों की दरकार)

पहली गेंद - पथुम निसंका आउट

दूसरी गेंद - 2 रन

तीसरी गेंद - 1 रन

चौथी गेंद - 2 रन

पांचवीं गेंद - चौका

छठी गेंद - 2 रन (स्कोर बराबर, मैच टाई)

सुपर ओवर का हाल

श्रीलंका के लिए कुसल परेरा और दासुन शनाका सुपर ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे। अर्शदीप सिंह ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। पहली गेंद पर कुसल परेरा आउट हो गए। रिंकू सिंह ने उनका कैच पकड़ा। अगली गेंद पर कमिंदु मेंडिस आए, जिन्होंने एक रन ले लिया। तीसरी गेंद खाली रही। चौथी गेंद वाइड रही। चौथी गेंद फिर से फेंकी तो उस पर कैच आउट शनाका को दे दिया गया और विकेट के पीछे से संजू ने थ्रो भी मार दिया। ऐसे में शनाका ने डीआरएस कॉल किया, क्योंकि वे कैच आउट नहीं थे। इस तरह संजू के पास गेंद जैसे ही पहुंची तो वह डेड करार दे दी गई। थर्ड अंपायर ने फैसला बदला और शनाका फिर से बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अगली गेंद पर कैच आउट हो गए। इस तरह सिर्फ 2 रन श्रीलंका ने बनाए। भारत के लिए सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे वानिंदु हसरंगा ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि, सूर्या ने पहली गेंद गैप में मारी और 3 रन दौड़कर मैच को फिनिश कर दिया। अब भारत का मुकाबला फाइनल में 28 सितंबर को पाकिस्तान से है।

सुपर ओवर (श्रीलंका बैटिंग)

पहली गेंद - विकेट

दूसरी गेंद - एक रन

तीसरी गेंद - डॉट

चौथी गेंद - वाइड

चौथी गेंद - कैच आउट (DRS से नॉटआउट)

पांचवीं गेंद - कैच आउट

सुपर ओवर (भारत की बैटिंग)

पहली गेंद - 3 रन

Asia Cup 2025 India Vs Sri Lanka

