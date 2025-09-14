India vs Pakistan: क्या मैच जीतकर मिल जाएगा एशिया कप 2025 के सुपर 4 का टिकट? जानिए
India vs Pakistan Asia Cup 2025: क्या मैच जीतकर भारत या पाकिस्तान में से किसी टीम को एशिया कप 2025 के सुपर 4 का टिकट मिल जाएगा? इसके बारे में विस्तार से जान लीजिए, क्योंकि 1-1 मैच दोनों टीमें जीत चुकी हैं।
India vs Pakistan Asia Cup 2025 Match: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज एशिया कप 2025 का छठा लीग मैच खेला जाना है। वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच को महामुकाबले का दर्जा मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इसके अलग-अलग कारण हैं, लेकिन हम यहां बात करने वाले हैं कि क्या इस मैच को जीतने वाली टीम को एशिया कप 2025 के सुपर 4 में जगह मिल जाएगी या फिर जीतने के बावजूद नैया अधर में रहेगी?
इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप 2025 के ग्रुप ए में हैं। दोनों ने एक-एक मैच जीत लिया है। इस मैच के बाद एक-एक मुकाबला दोनों को और खेलना है। हालांकि, इस मैच को जो टीम जीतेगी, उसके सुपर 4 में पहुंचने के चांस 90 फीसदी से ज्यादा हो जाएंगे। कोई करिश्मा ही फिर जीतने वाली टीम को सुपर 4 की रेस से बाहर कर सकता है। फिलहाल के लिए ग्रुप ए के समीकरण क्या हैं? ये विस्तार से जानिए।
दरअसल, इंडिया ने अपना पहला मुकाबला यूएई के खिलाफ खेला था और उसे 9 विकेट के अंतर से जीता था। पावरप्ले में ही टीम इंडिया ने मैच फिनिश कर दिया था। ऐसे में नेट रन रेट भारत का प्लस में 10.483 का है। भारतीय टीम अगर इस मैच को जीत जाती है तो खाते में 4 पॉइंट हो जाएंगे और नेट रन रेट तो बेहतर रहेगा ही। इस केस में होगा ये कि टीम सुपर 4 में अपना एक कदम रख लेगी, क्योंकि फिर बाकी टीमें भी 4 से ज्यादा अंक हासिल नहीं कर पाएंगी और नेट रन रेट भारत का बेहतर होगा तो फिर सुपर 4 का टिकट मिल जाएगा।
हालांकि, भारतीय टीम का एक मुकाबला ओमान के खिलाफ है, जिसमें जीत मिलना तय है, क्योंकि ओमान की टीम भारत के मुकाबले काफी कमजोर है। हालांकि, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन भारत और ओमान का क्रिकेट में कोई मुकाबला नहीं हैं। ये भी आपको मानना होगा। इस तरह पाकिस्तान को हराकर भारत सुपर 4 के दरवाजे पर पहुंच जाएगा।
वहीं, अगर जीत पाकिस्तान को मिलती है तो भी पाकिस्तान का टिकट सुपर 4 के लिए कन्फर्म नहीं होगा और भारतीय टीम भी रेस में बनी रहेगी। इस केस में भी सभी टीमें कम से कम 4 अंकों तक पहुंच सकती हैं। अभी के लिए इंडिया और पाकिस्तान ग्रुप ए में क्रमशः नंबर एक और दो पर हैं, जबकि ओमान और यूएई की टीम तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। ओमान और यूएई के बीच कल यानी 15 सितंबर को मुकाबला है। इस मैच को जो टीम हारेगी, उसके सुपर 4 में पहुंचने के चांस लगभग खत्म हो जाएंगे।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।