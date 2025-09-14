भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं दिखेगा 'डबल खौफ', 18 सालों में पहली बार होगा ऐसा

आज टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर होगी। 18 सालों में पहली बार होगा, जब भारत-पाकिस्तान मैच में रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेलेंगे।

आज टी20 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप ए का हिस्सा दोनों टीमों की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिमय में टक्कर होगी। भारतीय टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। वहीं, पाकिस्तान की बागडोर सलमान आगा के हाथों में है। चिर प्रतिद्वंदी टीमें जब आमने-सामने होंगी तो बेशुमार फैंस की निगाहें मुकाबले पर होंगी लेकिन 'डबल खौफ' नहीं दिखेगा। दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच में 18 सालों में पहली बार ऐसा होगा, जब दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेलेंगे। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

रोहित-विराट पहली बार कब खेले? 'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने जून 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 24 सितंबर 2007 को खेले, जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। भारत ने जोहानसबर्ग में रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। रोहित ने फाइनल में 16 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए थे। वहीं, विराट ने अगस्त 2008 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 26 सितंबर 2009 को खेले थे। यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। कोहली ने सेंचुरियन के मैदान पर खेले गए इस मैच में 24 गेंदों में 16 रन बनाए थे। पाकिस्तान द्वारा 302/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को 54 रनों से हार मिली थी।