India vs Pakistan Today Match without Rohit Sharma or Virat Kohli After 18 Years IND v PAK T20 Asia Cup भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं दिखेगा 'डबल खौफ', 18 सालों में पहली बार होगा ऐसा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndia vs Pakistan Today Match without Rohit Sharma or Virat Kohli After 18 Years IND v PAK T20 Asia Cup

भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं दिखेगा 'डबल खौफ', 18 सालों में पहली बार होगा ऐसा

आज टी20 एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में टक्कर होगी। 18 सालों में पहली बार होगा, जब भारत-पाकिस्तान मैच में रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेलेंगे।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 14 Sep 2025 06:11 PM
share Share
Follow Us on
भारत बनाम पाकिस्तान मैच में नहीं दिखेगा 'डबल खौफ', 18 सालों में पहली बार होगा ऐसा

आज टी20 एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हाई-वोल्टेज मुकाबला खेला जाएगा। ग्रुप ए का हिस्सा दोनों टीमों की दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडिमय में टक्कर होगी। भारतीय टी20 टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के पास है। वहीं, पाकिस्तान की बागडोर सलमान आगा के हाथों में है। चिर प्रतिद्वंदी टीमें जब आमने-सामने होंगी तो बेशुमार फैंस की निगाहें मुकाबले पर होंगी लेकिन 'डबल खौफ' नहीं दिखेगा। दरअसल, भारत-पाकिस्तान मैच में 18 सालों में पहली बार ऐसा होगा, जब दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा या विराट कोहली नहीं खेलेंगे। दोनों टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं।

रोहित-विराट पहली बार कब खेले?

'हिटमैन' के नाम से मशहूर रोहित ने जून 2007 में इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 24 सितंबर 2007 को खेले, जो टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल था। भारत ने जोहानसबर्ग में रोमांचक फाइनल में पाकिस्तान को 5 रन से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया था। रोहित ने फाइनल में 16 गेंदों में नाबाद 30 रन बनाए थे। वहीं, विराट ने अगस्त 2008 में इंटरनेशनल डेब्यू किया। वह पाकिस्तान के खिलाफ पहली बार 26 सितंबर 2009 को खेले थे। यह आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच था। कोहली ने सेंचुरियन के मैदान पर खेले गए इस मैच में 24 गेंदों में 16 रन बनाए थे। पाकिस्तान द्वारा 302/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद भारत को 54 रनों से हार मिली थी।

ये भी पढ़ें:5 भारतीय खिलाड़ी जो PAK के खिलाफ पहली बार खेलेंगे T20I मैच, ये नाम कर देगा हैरान

रोहित-विराट आखिर बार कब खेले?

रोहित और विराट चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में खेले थे, जो वनडे फॉर्मेट में आयोजित हुई। भारत और पाकिस्तान की तब 23 फरवरी को दुबई के मैदान पर भिड़ंत हुई थी, जिसमें रोहित की अगुवाई वाली टीम ने 6 विकेट से विजयी परचम फहराया। भारत ने 242 रनों का टारगेट 42.3 ओवर में चेज किया था। रोहित ने 15 गेंदों में 20 रन जोड़े थे। दूसरी ओर, विराट के बल्ले से शतक निकला। उन्होंने 111 गेंदों में नाबाद 100 रन बनाए, जिसमें सात चौके शामिल हैं। बता दें कि भारत ने अजेय रहते हुए टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को धूल चटाई थी।

Rohit Sharma Virat Kohli India Vs Pakistan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।