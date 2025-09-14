India vs Pakistan probable Playing XI Asia Cup 2025 Ind vs Pak likely 11 Arshdeep Singh is big headache for Gambhir India vs Pakistan Match में कैसी हो सकती है दोनों की प्लेइंग इलेवन? ये एक खिलाड़ी बन रहा है सिरदर्द, Asia-cup Hindi News - Hindustan
India vs Pakistan probable Playing XI Asia Cup 2025 Ind vs Pak likely 11 Arshdeep Singh is big headache for Gambhir

India vs Pakistan Match में कैसी हो सकती है दोनों की प्लेइंग इलेवन? ये एक खिलाड़ी बन रहा है सिरदर्द

India vs Pakistan Probable Playing XI: इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में एशिया कप 2025 का लीग मुकाबला खेला जाना है। भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक-एक मैच जीत लिया है। ऐसे में इस मैच में जीत सुपर 4 का टिकट दिलाएगी। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 14 Sep 2025 09:13 AM
India vs Pakistan Playing XI: इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज दुबई में एशिया कप 2025 का लीग मुकाबला खेला जाना है। मुकाबला बड़ा है और इसके रोमांचक होने की उम्मीद है। हालांकि, इस मुकाबले से पहले आप जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान की टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है। आज जो टीम मैच जीतेगी, वह सुपर 4 के लिए लगभग क्वालीफाई कर जाएगी, क्योंकि दोनों ने एक-एक मैच जीत लिया है।

सबसे पहले बात भारतीय टीम की प्लेइंग इलेवन की करें तो यहां बदलाव की गुंजाइश बहुत कम है। एक बदलाव टीम में किया जा सकता है। बैटिंग में किसी भी बदलाव संभावना नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में बदलाव किया जा सकता है। टीम मैनेजमेंट अर्शदीप सिंह को किसी भी तरह से प्लेइंग इलेवन में लाने की कोशिश करेगा। अगर अर्शदीप टीम में आते हैं तो फिर कौन बाहर बैठेगा ये एक सवाल है। यूएई के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में तीन स्पिनर थे। क्या वही कॉम्बिनेशन रहेगा या फिर शिवम दुबे को बाहर बैठाकर अर्शदीप को प्रोपर पेसर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा या फिर किसी स्पिनर की बली दी जाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती

पाकिस्तान की टीम अपने पहले मैच में ओमान से जीती थी और टीम पिछले कुछ मैचों में लगभग उसी प्लेइंग इलेवन के साथ उतरी है। ऐसे में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में भी बदलाव की संभावना कम नजर आती है। मुकाबला बड़ा है तो पाकिस्तान की टीम ज्यादा बदलाव करने से बचेगी। कप्तान सलमान अली आगा पहली बार भारतीय टीम से भिड़ने वाले हैं।

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

साहबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमां, सलमान अली आगा (कप्तान), मोहम्मद हारिस, खुशदिल शाह, हसन नवाज, मोहम्मद नवाज, अबरार अहमद, हारिस राउफ और शाहीन शाह अफरीदी

