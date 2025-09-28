India vs Pakistan Probable Playing XI asia Cup 2025 final doubt over Hardik Pandya Tilak Varma and Abhishesk Sharma Ind vs Pak Playing XI: टीम इंडिया पर महासंकट, हार्दिक पांड्या समेत 3 मैच विनर प्लेयर हैं चोटिल, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndia vs Pakistan Probable Playing XI asia Cup 2025 final doubt over Hardik Pandya Tilak Varma and Abhishesk Sharma

Ind vs Pak Playing XI: टीम इंडिया पर महासंकट, हार्दिक पांड्या समेत 3 मैच विनर प्लेयर हैं चोटिल

India vs Pakistan Playing XI: आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल है। ऐसे में जान लीजिए कि दोनों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती हैं? कौन-कौन खिलाड़ी बाहर हो सकता है और कौन-कौन चोटिल है?

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 08:48 AM
share Share
Follow Us on
Ind vs Pak Playing XI: टीम इंडिया पर महासंकट, हार्दिक पांड्या समेत 3 मैच विनर प्लेयर हैं चोटिल

India vs Pakistan Playing XI: टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच आज टी20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला खेला जाना है। 41 साल एशिया कप को शुरू हुए हो चुके हैं और पहली बार दोनों टीमें फाइनल में भिड़ने वाली हैं। ऐसे में मुकाबला रोमांचक और खास होगा। दो बार इस एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान की भिड़ंत हो चुकी है। दोनों बार भारत जीता है। ऐसे में पाकिस्तान पलटवार करना चाहेगा और भारत चाहेगा कि एक बार फिर से पड़ोसियों का संडे खराब किया जाए। यही कारण है कि ये आज हाई वोल्टेज मैच है। ऐसे में जान लीजिए कि दोनों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है? कौन-कौन बाहर हो सकता है और कौन-कौन चोटिल है।

टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 के आखिरी मैच में तीन भारतीय खिलाड़ी क्रैंप से जूझते नजर आए थे। इनमें एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, दूसरे ओपनर अभिषेक शर्मा और तीसरे मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा थे। अगर इनमें से कोई खिलाड़ी रिकवर नहीं होता तो फिर ये चिंता का विषय होगा, क्योंकि तीनों खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस एशिया कप में शानदार हैं। वैसे तो जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे की वापसी होने वाली है, लेकिन अगर हार्दिक फिट नहीं होते तो उनकी जगह अर्शदीप और तिलक वर्मा की जगह रिंकू सिंह खेल सकते हैं। अगर अभिषेक शर्मा भी फिट नहीं होते तो उनकी जगह ओपन सैमसन कर सकते हैं और विकेटकीपर के तौर पर जितेश शर्मा खेल सकते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि बहुत बदलाव हमको देखने को मिल सकते हैं।

ये भी पढ़ें:एशिया कप फाइनल में आज IND vs PAK भिड़ंत, जानें फ्री में कैसे उठाएं लुत्फ

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा/रिंकू सिंह, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन की बात करें तो सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम में शायद ही कोई बदलाव दिखे। हर एक खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए उपलब्ध है, लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तान की टीम ने जो दोनों सुपर 4 के मैच जीते हैं। उसी कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान की टीम फिर से उतरने वाली है। बैटिंग ऑर्डर पहले ही चेंज हो चुका है, जिसका फायदा भी टीम को हुआ है। ऐसे में यहां बदलाव की संभावना कम है।

पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस राऊफ और अबरार अहमद

Asia Cup 2025 India Vs Pakistan India Vs Pakistan Live Score अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।