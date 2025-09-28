India vs Pakistan Playing xi in Asia Cup 2025 Final Ind Playing 11 Hardik Pandya out टीम इंडिया को टॉस के टाइम पर लगा सबसे बड़ा झटका, फाइनल में Playing 11 में हुए 3 बदलाव, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndia vs Pakistan Playing xi in Asia Cup 2025 Final Ind Playing 11 Hardik Pandya out

टीम इंडिया को टॉस के टाइम पर लगा सबसे बड़ा झटका, फाइनल में Playing 11 में हुए 3 बदलाव

Team India Playing XI: एशिया कप 2025 फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया को टॉस के टाइम पर सबसे बड़ा झटका लगा। फाइनल में Playing 11 से भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर हो गए, जो पूरी तरह फिट नहीं हैं।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 28 Sep 2025 07:40 PM
Team India Playing XI: एशिया कप 2025 का फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच दुबई में खेला जा रहा है। भारतीय टीम इस एशिया कप में फाइनल से पहले एक भी मैच नहीं हारी है। फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम का पलड़ा भारी है, लेकिन भारतीय टीम को टॉस के टाइम पर सबसे बड़ा झटका लगा। फाइनल में Playing 11 से भारत के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बाहर हो गए, जिनको आखिरी सुपर 4 मैच में चोट लगी थी। इसके अलावा भी टीम में दो बदलाव देखने को मिले हैं।

हार्दिक पांड्या की जगह कप्तान सूर्यकुमार यादव ने रिंकू सिंह को फाइनल की प्लेइंग इलेवन में शामिल किया है। इसके अलावा श्रीलंका के खिलाफ सुपर 4 मैच में खेलने वाले पेसर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह भी बाहर हैं। शिवम दुबे की वापसी हो चुकी है, जबकि वरुण चक्रवर्ती भी टीम की प्लेइंग इलेवन में लौट आए हैं। भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है।

ये भी पढ़ें:LIVE: भारत ने प्लेइंग XI में किए तीन बदलाव, हार्दिक बाहर; रिंकू सिंह को मौका

टॉस के समय कप्तान सूर्या ने कहा, “हम पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। विकेट अच्छा लग रहा है। लाइट्स में विकेट और भी बेहतर हो जाता है। हम पहले अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करना चाहेंगे। ग्राउंड्समैन ने यहां विकेटों के साथ शानदार काम किया है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वह काफी अच्छा है और हम इसे जारी रखना चाहेंगे। दुर्भाग्य से हार्दिक पांड्या चोट के कारण बाहर हो गए हैं, अर्शदीप और हर्षित भी नहीं खेल रहे। बुमराह, दुबे और रिंकू को टीम में शामिल किया गया है।”

टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह

उधर, पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन में एक भी बदलाव नहीं हुआ है। सुपर 4 का आखिरी मैच जिस प्लेइंग इलेवन के साथ पाकिस्तान ने खेला था। उसी प्लेइंग इलेवन के साथ वे फाइनल में उतरेंगे।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन

साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस राउफ और अबरार अहमद

Team India Playing XI Asia Cup 2025

