India vs Pakistan matches result in last seven completed games is one sided 7 out of 7 games Team India Won भारत-पाकिस्तान की 'राइवलरी' खत्म, यकीन नहीं है तो इस रिकॉर्ड को देख लीजिए
भारत-पाकिस्तान की 'राइवलरी' खत्म, यकीन नहीं है तो इस रिकॉर्ड को देख लीजिए

India vs Pakistan की राइवलरी को खत्म समझिए, क्योंकि राइवलरी वो होती है, जब दूसरी टीम भी कुछ मुकाबले जीते, लेकिन यहां तो मामला एकतरफा चल रहा है। ऐसा एक या दो नहीं, बल्कि सात मैचों से निरंतर जारी है।

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 22 Sep 2025 07:00 AM
इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में ही नहीं, बल्कि दो मुल्कों के तौर पर भी एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन कहे जाते हैं। हालांकि, हर मोर्चे पर भारत पाकिस्तान के आगे घुटने टेकता नजर आता है। क्रिकेट में अब इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी खत्म हो चुकी है, क्योंकि राइवलरी का मतलब होता है कि दूसरी टीम भी आपको कड़ी टक्कर दे और मुकाबले जीते, लेकिन यहां तो कहानी एकतरफा लग रही है। क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच की राइवलरी बहुत पुरानी है, क्योंकि दोनों टीमें एक-दूसरे को हराने के लिए कड़ी मेहनत करती हैं। हालांकि, पिछले आधा दर्जन से ज्यादा मैचों से लग रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ भारत के मैच में खानापूर्ति कर रहा है।

दरअसल, इंडिया और पाकिस्तान का रिकॉर्ड पिछले सात मैचों में पूरी तरह से एकतरफा है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 में हुए इंडिया और पाकिस्तान के बीच लीग मैच के बाद से पाकिस्तान की टीम लगातार भारत के खिलाफ हारती चली आ रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला तो सभी को याद ही होगा, जब विराट कोहली ने ऐतिहासिक पारी मेलबर्न में खेली थी और भारत को जीत दिलाई थी। इसके बाद से भारत ने हर एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ जीता है, जो कंप्लीट हुआ है।

पिछले 7 मैचों का रिकॉर्ड

इंडिया ने पाकिस्तान को टी20 वर्ल्ड 2022 के मैच में 4 विकेट से हराया था। इसके बाद एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान भिड़े, जिसमें भारत ने 228 रनों से जीत दर्ज की। एक मैच इस एशिया कप में बारिश की भेंट चढ़ गया था। वहीं, वर्ल्ड कप 2023 के मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से मात दी थी। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया ने 6 रन से पाकिस्तान को हराया था। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से धूल चटाई थी और अब एशिया कप के लीग मैच में 7 विकेट से और सुपर 4 के इस मैच में 6 विकेट से भारत ने पाकिस्तान को नाक रगड़वाई है।

