फाइनल में आते ही खूंखार हो जाता है पाकिस्तान, 3 बार दे चुका है भारत को जख्म: देखें हेड टू हेड रिकॉर्ड

फाइनल में आते ही पाकिस्तान की टीम खूंखार हो जाती है। टीम इंडिया को एक या दो नहीं, बल्कि 3 बार उन्होंने जख्म दिया हुआ है। अब एशिया कप 2025 फाइनल से पहले देख लीजिए कि दोनों के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है?

Asia Cup 2025 Final: यूएई में जारी टी20 एशिया कप 2025 का फाइनल मुकाबला आज यानी 28 सितंबर को खेला जाना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एशिया कप के फाइनल में पहली बार भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना होना है। 41 साल पहले एशिया कप की शुरुआत हुई थी और अभी तक एक भी बार हमें इंडिया-पाकिस्तान के बीच फाइनल नहीं देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा होने जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान इस एशिया कप में दो बार आमने-सामने हुए हैं। दोनों बार भारत ने मैच जीते हैं, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान की टीम भारत के खिलाफ खूंखार हो जाती है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि आंकड़े कह रहे हैं।

दरअसल, टीम इंडिया और पाकिस्तान इससे पहले 12 बार किसी न किसी टूर्नामेंट या किसी न किसी सीरीज या कप के फाइनल में भिड़े हैं और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 12 में से 8 बार विजेता पाकिस्तान रहा है, जबकि सिर्फ 4 बार भारत को जीत मिली है। इसके अलावा 5 या इससे ज्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट में 5 बार फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं और इनमें से 3 बार भारतीय टीम को हार मिली है। इस तरह यहां भी फाइनल में भारत का पलड़ा भारी है, लेकिन मौजूदा टीम को देखें तो भारत पाकिस्तान से कहीं बेहतर है।

कम से कम 5 टीमों वाले टूर्नामेंट की बात करें तो भारत और पाकिस्तान 5 बार फाइनल में भिड़े हैं। इंडिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ क्रिकेटर 1985 के फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, जबकि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रल एशिया कप 1986 और 1994 में जीता। भारत ने 2007 के टी20 विश्व कप फाइनल में पाकिस्तान को हराया था, जबकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के फाइनल में टीम इंडिया को मात दी थी।