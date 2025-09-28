IND vs PAK Final Live: पाकिस्तान फाइनल में रहता है हावी

IND vs PAK Final Live: आज भारत-पाकिस्तान में 'खिताबी युद्ध', सूर्या ब्रिगेड देगी 41 साल का 'सबसे बड़ा जख्म' India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Live Score IND vs PAK Match Updates at Dubai Stadium Suryakumar Yadav Salman Agha - cricket news
LIVE Updatesरिफ्रेश

India vs Pakistan Asia Cup 2025 Final Live Updates: आज एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल मुकाबला खेला जाना है। दोनों टीमों की टूर्नामेंट में तीसरी बार टक्कर होगी। डिफेंडिंग चैंपियन भारत की 9वें खिताब पर नजर है।

इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल लाइव

Md.Akram | लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली | Sun, 28 Sep 2025 10:44 AM
IND vs PAK Asia Cup Final Live: आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का 'खिताबी युद्ध' होगा। दोनों टीमें दुबई के मैदान पर हाई-वोल्टेज फाइनल में भिड़ेंगी। भारत और पाकिस्तान 17वें संस्करण में तीसरी बार टकराएंगे। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पिछली दोनों टक्कर में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान को रौंदा है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत रविवार को पाकिस्तान पर 'आखिरी वार' करके 9वें खिताबी पर कब्जा जमाने उतरेगा। सूर्या ब्रिगेड पाकिस्तान को 41 साल का 'सबसे बड़ा जख्म' देखने की फिराक में होगी। दरअसल, एशिया कप का आयोजन 1984 से हो रहा लेकिन भारत और पाकिस्तान पहली बार फाइनल में आमने-सामने आए हैं। भारत टूर्नामेंट में अब तक अजेय है जबकि पाकिस्तान लड़खड़ाते हुए फाइनल में पहुंचा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ 136 रनों के मामूली लक्ष्य का जैसे-तैसे बचाव कर फाइनल का टिकट कटाया।

मौजूदा टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान के मैचों में काफी तनाव देखने को मिला है। भारतीय टीम, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ 'हाथ नहीं मिलाने' की नीति पर कायम है। वहीं, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ ने तानों, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और यहां तक कि विमान गिरने का भड़काऊ इशारा किया, जिससे बवाल मचा। एशियाई क्रिकेट काउंसिल (एसीसी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने आग में घी डालने का काम किया है। वह सोशल मीडिया पर लगातार रहस्यमय लेकिन भड़काऊ पोस्ट डालते रहे हैं। नकवी आज एशिया कप फाइनल देखने के लिए मौजूद रहेंगे। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि मैच के बाद पुरस्कार समारोह के दौरान भारतीय टीम उनकी मौजूदगी पर कैसा रुख अपनाती है। हालांकि, इस बात की संभावना कम है कि भारत विरोधी मानसिकता रखने वाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) चेयरमैन नकवी के साथ बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को हाथ मिलाने की अनुमति देगा।

28 Sept 2025, 10:44:24 AM IST

IND vs PAK Final Live: पाकिस्तान फाइनल में रहता है हावी

आंकड़े बताते हैं कि भारत के खिलाफ किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में पाकिस्तान का रिकॉर्ड दमदार है। ओवरऑल किसी भी फाइनल की बात करें तो 12 में से 8 बार पाकिस्तान ने फाइनल जीता है। 5 या इससे ज्यादा टीमों वाले टूर्नामेंट में 5 में से 3 बार फाइनल पाकिस्तान ने जीता है। ऐसे में भारत को सतर्क रहना होगा।

28 Sept 2025, 10:08:45 AM IST

IND vs PAK Final Live: मुकाबला होगा कांटे का

इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहली बार एशिया कप का फाइनल खेला जाना है। ऐसे में मुकाबला कांटे का होगा। बयानबाजी के बीच भारत ने 2 बार इस एशिया कप में पाकिस्तान को हरा दिया है। ऐसे में मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प होगा।

28 Sept 2025, 09:32:39 AM IST

IND vs PAK Final Live: भारत का स्क्वॉड

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल,तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

28 Sept 2025, 09:32:39 AM IST

IND vs PAK Final Live: पाकिस्तान का स्क्वॉड

सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्जा, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, हसन अली, खुशदिल शाह, मोहम्मद वसीम जूनियर।

