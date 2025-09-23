India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Super 4 Match Preview eyes on Spinner of both teams but batting concern for BAN India vs Bangladesh मैच होगा खास, दोनों टीमें जीत से कर चुकी हैं सुपर 4 की शुरुआत, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndia vs Bangladesh Asia Cup 2025 Super 4 Match Preview eyes on Spinner of both teams but batting concern for BAN

India vs Bangladesh मैच होगा खास, दोनों टीमें जीत से कर चुकी हैं सुपर 4 की शुरुआत

पाकिस्तान को एक तनावपूर्ण मैच में हराने के बाद भारतीय टीम एशिया कप सुपर 4 चरण के अगले मैच में बुधवार को बांग्लादेश से खेलेगी तो भी तनाव कम नहीं रहेगा और इस मुकाबले में नजरें दोनों टीमों के स्पिनरों पर रहने वाली हैं।

Bhasha दुबईTue, 23 Sep 2025 01:19 PM
share Share
Follow Us on
India vs Bangladesh मैच होगा खास, दोनों टीमें जीत से कर चुकी हैं सुपर 4 की शुरुआत

एशिया कप 2025 के सुपर 4 फेज की शुरुआत भारत ने धमाकेदार अंदाज में की। अपने पहले मैच में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को रौंद दिया। अब उसके सामने सुपर 4 चरण के अगले मैच में बुधवार को बांग्लादेश है। बांग्लादेश ने भी सुपर 4 की शुरुआत जीत के साथ की है। बांग्लादेश ने श्रीलंका को हराया था। ऐसे में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच काफी दिलचस्प होगा और इस मुकाबले में नजरें दोनों टीमों के स्पिनरों पर रहेंगी।

आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो यह मुकाबला भी एकतरफा रहने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीमों के बीच 17 टी20 मैच खेले गए हैं। इनमें से बांग्लादेश एक ही मैच जीत सका है। वनडे विश्व कप 2015 में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर रोहित शर्मा को संदेह का लाभ देते हुए ‘नॉट आउट’ करार दिए जाने के बाद से दोनों टीमों के मुकाबले तनाव से भरे रहे हैं।

शेख हसीना सरकार के गिरने के बाद से भारत के बांग्लादेश के साथ राजनयिक संबंध भी तनावपूर्ण रहे हैं। बीसीसीआई ने इस साल अगस्त में बांग्लादेश में होने वाली सफेद गेंद की सीरीज भी 2026 तक स्थगित कर दी बशर्ते वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार सत्तारूढ हो।

ये भी पढ़ें:भारत से मैच में TV तोड़ना पाक में जैसे पर्व बन गया है; अब तो मजे में तोड़ रहे

कागजों पर बांग्लादेशी टीम भारत के सामने कहीं नहीं ठहरती और सूर्यकुमार यादव की टीम एक और शानदार जीत की प्रबल दावेदार है, लेकिन इस प्रारूप में कुछ भी कयास लगाना संभव नहीं है और बांग्लादेश के स्पिनर बेहतर प्रदर्शन करके पासा पलट भी सकते हैं।

हालांकि, बल्लेबाजी में बांग्लादेश का भारत से कोई मुकाबला नहीं है। भारत के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शानदार फॉर्म में हैं और 210 की औसत से रन बना रहे हैं। वहीं, शुभमन गिल का पाकिस्तान के खिलाफ मैच के बाद स्ट्राइक रेट 158 के आसपास है। बांग्लादेश के दो सर्वश्रेष्ठ टी20 बल्लेबाज कप्तान लिटन दास (129 प्लस) और तौहीद ह्र्दय (124 प्लस) के आंकड़े भी दमदार नहीं हैं।

बांग्लादेश चाहेगा कि भारत पहले बल्लेबाजी करें और तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान के साथ उसके स्पिनर रिशाद हुसैन और आफ स्पिनर मेहदी हसन जल्दी विकेट निकालें। भारत को 150-160 रन पर रोकने की दशा में ही बांग्लादेश के लिये कोई उम्मीद बनेगी। भारत के लिये चिंता की मामूली बात तिलक वर्मा का स्पिनरों को अच्छे से नहीं खेल पाना है। ‘क्रिकमेट्रिक’ विश्लेषण साइट के अनुसार तिलक का स्ट्राइक रेट 2025 में स्पिन के खिलाफ कम रहा है। उन्होंने 2024 में स्पिनरों की 61 गेंद खेलकर 116 रन बनाये जबकि डॉट गेंद का प्रतिशत 21.3 रहा है।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान को कैसे मिल सकता है एशिया कप फाइनल का टिकट? जानिए समीकरण

इस साल उन्होंने सात पारियों में स्पिनरों की 80 गेंद खेलकर 92 रन बनाये और डॉट गेंदों का प्रतिशत 38 रहा है।तिलक और संजू सैमसन दोनों चौथे या पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं और ऐसे में स्पिनरों को बखूबी खेलना जरूरी है। तिलक की तुलना में रिंकू सिंह स्पिनरों को बेहतर खेल पाते हैं लेकिन भारतीय टीम प्रबंधन संयोजन में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करना चाहता।

टीमें इस प्रकार हैं

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंह।

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम, मोहम्मद सैफुद्दीन।

मैच भारतीय समयानुसार रात 8 बजे शुरू होगा।

Asia Cup 2025 India Vs Bangladesh India Vs Bangladesh Live Score

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।