भारत ने इतने ओवर ही में छीन लिया मैच…पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के मुंह से निकल पड़ा सच
भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 172 रनों का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल किया। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने हार के बाद सच कबूला।
सलमान आगा की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में भारत ने 6 विकेट से मात दी। भारत ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 172 रनों का लक्ष्य 7 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल किया। भारत से हार के बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा के मुंह से सच निकल पड़ा। उन्होंने कहा कि भारत ने हमसे शुरुआती 6 ओवर में ही मैच छीन लिया था। दरअसल, अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों ने पावरप्ले में 69 रन जोड़े, जिससे पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त हो गए। वहीं, अभिषेक और गिल ने पहले विकेट के लिए 105 रनों की साझेदारी की। प्लेयर ऑफ द मैच अभिषेक ने 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और पांच छक्के हैं। शुभमन ने 28 गेंदों में 8 चौकों के जरिए 47 रनों की पारी खेली।
सलमान ने मैच के बाद कहा, ''हमने अभी तक अपना परफेक्ट मैच नहीं खेला है लेकिन हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। यह एक शानदार मुकाबला था। भारत ने पावरप्ले में हमसे मैच छीन लिया। 10 ओवर के बाद हम जिस स्थिति में थे, उसे देखते हुए हम 10-15 रन और बना सकते थे। 170-180 का स्कोर अच्छा होता लेकिन पावरप्ले में भारत ने अच्छी बल्लेबाजी की। यही चीज अंतर साबित हुई। अगर गेंदबाज रन लुटाते हैं तो आपको बदलाव करना पड़ता है। टी20 क्रिकेट में ऐसा ही होता है। हालांकि, मैच में हमारे लिए कई सकारात्मक बातें रहीं। जिस तरह से फखर जमां और साहिबजादा फरहान ने बल्लेबाजी की और हारिस रऊंफ ने गेंदबाजी की, वो अच्छा है। हमें अब श्रीलंका के खिलाफ अगले मैच (23 सितंबर) का बेसब्री से इंतजार है।''
बता दें कि टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी पाकिस्तान टीम ने निर्धारित 20 ओवर में पांच विकेट पर 171 रन बटोरे। पाकिस्तान के लिए फरहान (45 गेंदोंमें 58) ने अर्धशतक जड़ा। उन्हें दो जीवनदान मिले। फखर (15) ने तीन चौके लगाकर तेवर दिखाए लेकिन तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या का शिकार बन गए। इसके बाद, फरहान और सईम अयूब (21) ने दूसरे विकेट के लिए 72 रनों की साझेदारी की। शिवम दुबे ने 11वें ओवर में अयूब को अभिषेक के हाथों कैच कराके इस साझेदारी को तोड़ा, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम पिछड़ती चली गई। पाकिस्तान के रनों का शतक 12वें ओवर में पूरा हुआ था। कप्तान सलमान 17 जबकि फहीम अशरफ 20 रन बनाकर रहे। पाकिस्तान के लिए पेसर हारिस राऊफ ने 26 रन देकर दो विकेट लिए।
