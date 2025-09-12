India Pakistan bilateral relations need to improve before facing off in cricket says Harbhajan Singh ahead asia Cup 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बाद में हो, पहले रिश्ते...हरभजन सिंह ने दिया तीखा बयान, Asia-cup Hindi News - Hindustan
पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार जरूरी है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में 14 सितंबर को मैच होना है।

Bhasha मुंबईFri, 12 Sep 2025 06:24 AM
पूर्व भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच से पहले बड़ा बयान दिया है। हरभजन सिंह ने गुरुवार को कहा कि क्रिकेट के मैदान पर आमने-सामने होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार जरूरी है। 14 सितंबर को दुबई में ये मैच होना है। पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के बाद पहली बार दुबई में आमने-सामने होंगे। इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों के मारे जाने के बाद भारत ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ शुरू किया था।

हरभजन ने मुंबई में सोसाइटी मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा, ‘‘भारत और पाकिस्तान मैच हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए। हम लीजेंड्स (विश्व चैंपियनशिप) खेल रहे थे, हमने (पाकिस्तान के खिलाफ) वो मैच नहीं खेला।’’ पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने एक नीति बनाई जिसके तहत देश पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय खेल संबंध नहीं रखेगा, जबकि बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं में अपने पड़ोसियों के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा।

हालांकि, हरभजन सिंह ने कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से पाकिस्तान के साथ क्रिकेट और व्यापार का समर्थन नहीं करते, लेकिन इस मामले में भारत सरकार के रुख का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘हर किसी की अपनी सोच और समझ होती है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर नहीं हो जाते, तब तक क्रिकेट और व्यापार भी नहीं होने चाहिए, लेकिन यह मेरी सोच है। अगर सरकार कहती है कि मैच हो सकता है तो होना चाहिए, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंध बेहतर होने चाहिए।’’

कई पूर्व क्रिकेटर ये बात कह चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ मैच नहीं होना चाहिए। हालांकि, बीसीसीआई और भारत सरकार का रुख साफ है कि वे आईसीसी और एसीसी इवेंट में इस पर रोक नहीं लगा सकते। ऐसा करने से बीसीसीआई पर प्रतिबंध लग सकता है। यही कारण है कि वे पाकिस्तान का पूरी तरह बॉयकॉट करने से बच रहे हैं।

