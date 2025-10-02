India may get Asia Cup trophy today because ACC chief mohsin naqvi check out from hotel to left to Pakistan भारत का आज हो सकता है एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा, जानिए क्या है पूरा प्लान, Asia-cup Hindi News - Hindustan
भारत का आज हो सकता है एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा, जानिए क्या है पूरा प्लान

Asia Cup Trophy row: भारत को आज यानी गुरुवार 2 अक्टूबर को एशिया कप की ट्रॉफी मिल सकती है, क्योंकि एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन आज होटल से चेकआउट कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 2 Oct 2025 08:41 AM
Asia Cup Trophy row: टीम इंडिया रविवार 28 सितंबर की रात को एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी, लेकिन 2 अक्टूबर तक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली है। इसके पीछे का कारण ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी पर कब्जा किया हुआ है। नकवी ट्रॉफी किसी अन्य को देने के लिए तैयार नहीं हैं और भारत नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हालांकि, आज भारत का एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा हो सकता है। ये कैसे होगा? इसका पूरा प्लान जान लीजिए।

दरअसल, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी, जो एसीसी चेयरमैन हैं, वह आज दुबई के होटल से चेकआउट करने वाले हैं और पाकिस्तान लौटने वाले हैं। जाहिर है कि वह भले ही एसीसी के चेयरमैन हों, लेकिन वह ट्रॉफी को पाकिस्तान नहीं ले जा सकते। एसीसी के हेडक्वार्टर में मोहसिन नकवी को ट्रॉफी रखनी होगी, जो अभी तक होटल में है। नकवी होटल से चेकआउट करेंगे तो ट्रॉफी भी एसीसी के मुख्यालय आएगी।

एसीसी के मुख्यालय में एशिया कप की ट्रॉफी होगी और वहां मोहसिन नकवी नहीं होंगे तो कोई भी भारतीय उस ट्रॉफी को वहां से कलेक्ट कर सकता है। एसीसी के बाकी अधिकारी या युनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई बोर्ड के अधिकारी एशिया कप की ट्रॉफी को भारत को सौंप सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान जाने से पहले मोहसिन नकवी ने कह दिया है कि ट्रॉफी एसीसी के मुख्यालय में है और वह भारत का स्वागत करते हैं कि वे ट्रॉफी ले जाएं। उन्होंने कहा था कि कप्तान सूर्यकुमार यादव आएं और उनसे ट्रॉफी लेकर जाएं। हालांकि, सूर्या ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उन्होंने फाइनल में पाकिस्तान को हराने के बाद उनसे ट्रॉफी नहीं ली तो अब कैसे ट्रॉफी लेंगे।

Asia Cup 2025

