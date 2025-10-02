भारत का आज हो सकता है एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा, जानिए क्या है पूरा प्लान

Asia Cup Trophy row: भारत को आज यानी गुरुवार 2 अक्टूबर को एशिया कप की ट्रॉफी मिल सकती है, क्योंकि एसीसी और पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन आज होटल से चेकआउट कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए रवाना हो सकते हैं।

Asia Cup Trophy row: टीम इंडिया रविवार 28 सितंबर की रात को एशिया कप 2025 की चैंपियन बनी, लेकिन 2 अक्टूबर तक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिली है। इसके पीछे का कारण ये है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी पर कब्जा किया हुआ है। नकवी ट्रॉफी किसी अन्य को देने के लिए तैयार नहीं हैं और भारत नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए हरगिज तैयार नहीं है। हालांकि, आज भारत का एशिया कप की ट्रॉफी पर कब्जा हो सकता है। ये कैसे होगा? इसका पूरा प्लान जान लीजिए।

दरअसल, इस तरह की मीडिया रिपोर्ट सामने आई है कि पाकिस्तान के गृह मंत्री और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी, जो एसीसी चेयरमैन हैं, वह आज दुबई के होटल से चेकआउट करने वाले हैं और पाकिस्तान लौटने वाले हैं। जाहिर है कि वह भले ही एसीसी के चेयरमैन हों, लेकिन वह ट्रॉफी को पाकिस्तान नहीं ले जा सकते। एसीसी के हेडक्वार्टर में मोहसिन नकवी को ट्रॉफी रखनी होगी, जो अभी तक होटल में है। नकवी होटल से चेकआउट करेंगे तो ट्रॉफी भी एसीसी के मुख्यालय आएगी।