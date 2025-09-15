एशिया कप: यूएई की जीत से भारत को मिला सुपर-4 का टिकट, ये टीम रेस से बाहर; पाकिस्तान पर खतरा

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यूएई की जीत के बाद भारत को सुपर-4 का टिकट मिला। ओमान ने सोमवार को ओमान पर 42 रनों से जीत दर्ज की।

टीम इंडिया की टी20 एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में सीट कंफर्म हो गई है। सोमवार को यूएई की जीत के बाद भारत ने सुपर-4 का टिकट कटाया। यूएई ने अबु धाबी के मैदान पर ओमान को 42 रनों से धूल चटाई। ओमान की टीम लगातार दो मैच गंवाने के बाद सुपर-4 की रेस से बाहर हो गई है। भारत ग्रुप ए की तालिका में शीर्ष पर काबिज है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाल टीम के खाते में दो जीते के बाद चार अंक हैं। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया और फिर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारत की ग्रुप चरण के आखिरी मैच में 19 सितंबर को ओमान से भिड़ंत होगी। यह मैच अबु धाबी में होगा।

पाकिस्तान पर मंडराया खतरा अपने ग्रुप में शीर्ष दो में रहने वाली टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत द्वारा एक सीट पक्की करने के बाद अब ग्रुप ए से एक ही टीम अगले राउंड में एंट्री करेगी। यूएई और पाकिस्तान को ग्रुप चरण का अपना आखिरी मैच एक-दूसरे के विरुद्ध खेलना है। यह मुकबला 17 सितंबर को दुबई में आयोजित होगा। यूएई को पाकिस्तान के खिलाफ जीत अगले चरण में पहुंचा सकती है, बशर्ते भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को हरा दे। यूएई और पाकिस्तान के खाते में अभी दो-दो अंक हैं। जो भी टीम यह मैच जीतेगी, उसके चार अंक हो जाएंगे। ग्रुप ए की तालिका में यूएई तीसरे जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। हालांकि, पाकिस्तान का नेट रनरेट बेहतर है।