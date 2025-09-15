एशिया कप: यूएई की जीत से भारत को मिला सुपर-4 का टिकट, ये टीम रेस से बाहर; पाकिस्तान पर खतरा
सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है। यूएई की जीत के बाद भारत को सुपर-4 का टिकट मिला। ओमान ने सोमवार को ओमान पर 42 रनों से जीत दर्ज की।
टीम इंडिया की टी20 एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में सीट कंफर्म हो गई है। सोमवार को यूएई की जीत के बाद भारत ने सुपर-4 का टिकट कटाया। यूएई ने अबु धाबी के मैदान पर ओमान को 42 रनों से धूल चटाई। ओमान की टीम लगातार दो मैच गंवाने के बाद सुपर-4 की रेस से बाहर हो गई है। भारत ग्रुप ए की तालिका में शीर्ष पर काबिज है। सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाल टीम के खाते में दो जीते के बाद चार अंक हैं। भारत ने अपने पहले मैच में यूएई को 9 विकेट से हराया और फिर चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारत की ग्रुप चरण के आखिरी मैच में 19 सितंबर को ओमान से भिड़ंत होगी। यह मैच अबु धाबी में होगा।
पाकिस्तान पर मंडराया खतरा
अपने ग्रुप में शीर्ष दो में रहने वाली टीमें सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करेंगी। भारत द्वारा एक सीट पक्की करने के बाद अब ग्रुप ए से एक ही टीम अगले राउंड में एंट्री करेगी। यूएई और पाकिस्तान को ग्रुप चरण का अपना आखिरी मैच एक-दूसरे के विरुद्ध खेलना है। यह मुकबला 17 सितंबर को दुबई में आयोजित होगा। यूएई को पाकिस्तान के खिलाफ जीत अगले चरण में पहुंचा सकती है, बशर्ते भारत अपने आखिरी ग्रुप मैच में ओमान को हरा दे। यूएई और पाकिस्तान के खाते में अभी दो-दो अंक हैं। जो भी टीम यह मैच जीतेगी, उसके चार अंक हो जाएंगे। ग्रुप ए की तालिका में यूएई तीसरे जबकि पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। हालांकि, पाकिस्तान का नेट रनरेट बेहतर है।
वसीम-आलीशान ने ठोकी फिफ्टी
यूएई वर्सेस ओमान मैच की बात करें तो सलामी बल्लेबाज अलीशान शराफू और कप्तान मुहम्मद वसीम ने गदर काटा। दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली। वसीम ने 54 गेंद में 69 रन बनाये और वह आखिरी ओवर में आउट हुए। वहीं, शराफू ने 38 गेंद में 51 रन की पारी खेलकर यूएई को बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद पांच विकेट पर 172 रन तक पहुंचाया। अलीशान प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। यूएई के जुनैद सिद्दिकी (23 रन देकर चार विकेट) की शानदार गेंदबाजी की। सिद्दिकी ने ओमान के दोनों सलामी बल्लेबाजों आमिर कलीम (02) और कप्तान जतिंदर सिंह (20) को आउट किया, तब टीम का स्कोर 23 रन था। बाएं हाथ के स्पिनर हैदर अली (22 रन देकर दो विकेट) ने फिर दो विकेट चटकाए, जिससे सातवें ओवर में ओमान का स्कोर पांच विकेट पर 50 रन था। ओमान की टीम 18.4 ओवर में 130 रनों पर ढेर हुई।
