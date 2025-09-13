India coach Ryan ten Doeschate shows the mirror to Mike Hesson Says Pakistan Can rank their players wherever they wish हमें क्या, पाकिस्तान बनाता रहे अपनी रैंकिंग...हेसन के शेखी बघारने पर भारतीय कोच ने दिखाया आइना, Asia-cup Hindi News - Hindustan
माइक हेसन के शेखी बघारने पर भारतीय कोच टेन डोएशे ने आइना दिखाया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी रैंकिंग बनाता रहे क्योंकि हमें भारतीय स्पिन तिकड़ी के बारे में पता है। भारत और पाकिस्तान रविवार को भिड़ेंगे।

Bhasha Sat, 13 Sep 2025 10:53 PM
भारतीय टीम के फील्डिंग कोच रेयान टेन डोएशे ने शनिवार को कहा कि माइक हेसन पाकिस्तान के बायें हाथ के स्पिनर मोहम्मद नवाज को अपने हिसाब से रैंकिंग दे सकते हैं लेकिन भारत को पता है कि विश्व रैंकिंग में वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल कहां हैं । कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मुख्य कोच हेसन ने कहा था कि नवाज अपनी आईसीसी टी20 रैंकिंग के दम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिनर हैं। ट्राई सीरीज के फाइनल में पांच विकेट लेने के बावजूद उनकी रैंकिंग हालांकि 30वीं हैं।

टेन डोएशे ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले कहा, ‘‘हमें पता है कि वरूण, अक्षर या कुलदीप के बारे में हम क्या महसूस करते हैं। हर कोई अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र है। वे अपने खिलाड़ियों को कोई भी रैंकिंग दे सकते हैं।’’ उन्होंने आगे कहा, ‘‘पूरी ईमानदारी से कहूं तो भारत कल जीत का प्रबल दावेदार है। हमारा फोकस बल्ले से 120 गेंदों पर और गेंदबाजी में 120 गेंदों पर होगा। जो टीम 240 गेंदों में बेहतर प्रदर्शन करेगी, वह जीतेगी।’’ टेन डोएशे ने यह भी कहा कि भारतीय टीम में शायद ही कोई बदलाव हो। उन्होंने कहा, ‘‘किसी बदलाव की संभावना नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी की तुलना में यह विकेट अलग है लेकिन पहले मैच में टीम संयोजन सही था।’’

वहीं, टेन डोएशे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैच को लेकर कहा कि जनभावना से भारतीय खिलाड़ी वाकिफ हैं लेकिन मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टीम बैठक में उन्हें इस बड़े मैच पर फोकस रखने की सलाह दी है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय टीम को बहुदेशीय टूर्नामेंटों में पाकिस्तान के साथ खेलने की अनुमति दी है लेकिन किसी भी खेल में किसी भी स्थान पर द्विपक्षीय मैच नहीं होंगे। टेन डोएशे ने मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस में कहा, ‘‘हमें जनभावना का पता है । गौती (गौतम गंभीर) का संदेश काफी पेशेवर है कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, उनकी चिंता मत करो।’’

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि खिलाड़ी भारत के लोगों की सहानुभूति और भावनाओं को साझा करते हैं। एशिया कप लंबे समय से अधर में लटका हुआ था और हम बस इंतज़ार कर रहे थे।’’ इससे पहले गंभीर ने दिल्ली में ‘एबीपी’ के एक कार्यक्रम में कहा था कि उनकी निजी राय यह है कि जब तक सीमा पार आतंकवाद बंद नहीं होता, भारत और पाकिस्तान के बीच खेल नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर भारत के पाकिस्तान के साथ खेलने की काफी निंदा हो रही है और मैच के बहिष्कार की मांग भी उठ रही है।

