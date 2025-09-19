सूर्यकुमार और जतिंदर के साथ हुआ 'रोहित शर्मा वाला कांड', टॉस के दौरान दोनों ने की ये गलती

एशिया कप 2025 के इंडिया वर्सेस ओमान मैच के दौरान फैंस को रोहित शर्मा की याद आ गई। इसके पीछे का कारण था भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह का टॉस के दौरान रिप्लेस किए गए खिलाड़ियों का नाम भूल गए।

दरअसल, अबू धाबी में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के आखिरी लीग मैच के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उन्होंने टॉस प्रेजेंट करने आए कमेंटेटर रवि शास्त्री के कुछ अन्य सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि क्या कोई टीम में बदलाव है तो सूर्यकुमार यादव ने एक बदलाव तो बिना किसी देरी के बता दिया कि हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन में आएंगे, लेकिन वे याद करते रह गए कि दूसरा कौन सा बदलाव है और कौन-कौन बाहर बैठ रहा है।

ऐसी ही हालत ओमान की टीम के कप्तान जतिंदर सिंह की हो गई। जतिंदर सिंह से भी रवि शास्त्री ने कुछ देर बाद यही सवाल किया कि कौन-कौन से बदलाव आपने किए तो उन्होंने भी यही कहा कि टीम में पिछले मुकाबले से दो बदलाव हुए हैं। हालांकि, वह तो एक खिलाड़ी का नाम भी नहीं बता सके। ऐसे में रवि शास्त्री ने भी मजाक में कह दिया कि कोई बात नहीं आपके साथ मैच खेल रहे सूर्यकुमार यादव की ये हालत है तो आपकी भी हो सकती है। आप नीचे प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं। भारत की टीम में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की एंट्री हुई है। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव