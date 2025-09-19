India Captain Suryakumar Yadav and Oman Captain jatinder singh forget to tell what they replaced like rohit Sharma सूर्यकुमार और जतिंदर के साथ हुआ 'रोहित शर्मा वाला कांड', टॉस के दौरान दोनों ने की ये गलती, Asia-cup Hindi News - Hindustan
सूर्यकुमार और जतिंदर के साथ हुआ 'रोहित शर्मा वाला कांड', टॉस के दौरान दोनों ने की ये गलती

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 08:08 PM
एशिया कप 2025 के इंडिया वर्सेस ओमान मैच के दौरान फैंस को रोहित शर्मा की याद आ गई। इसके पीछे का कारण था भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव और ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह का टॉस के दौरान रिप्लेस किए गए खिलाड़ियों का नाम भूल जाना। अक्सर ऐसा काम रोहित शर्मा किया करते थे। वे टॉस के दौरान ये भूल जाया करते थे कि कौन-कौन खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन में आ रहा है और कौन बाहर जा रहा है। यहां तक कि वे एकाध बार तो ये भी भूल गए थे कि उनको टॉस जीतने के बाद बॉलिंग करनी है या बैटिंग। ऐसा ही कुछ सूर्यकुमार यादव और जतिंदर सिंह के साथ हुआ।

दरअसल, अबू धाबी में खेले जा रहे एशिया कप 2025 के आखिरी लीग मैच के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। उन्होंने टॉस प्रेजेंट करने आए कमेंटेटर रवि शास्त्री के कुछ अन्य सवालों के जवाब भी दिए, लेकिन जब रवि शास्त्री ने उनसे पूछा कि क्या कोई टीम में बदलाव है तो सूर्यकुमार यादव ने एक बदलाव तो बिना किसी देरी के बता दिया कि हर्षित राणा प्लेइंग इलेवन में आएंगे, लेकिन वे याद करते रह गए कि दूसरा कौन सा बदलाव है और कौन-कौन बाहर बैठ रहा है।

ये भी पढ़ें:LIVE: ओमान के खिलाफ भारत ने जीता टॉस, अर्शदीप-हर्षित की हुई वापसी

ऐसी ही हालत ओमान की टीम के कप्तान जतिंदर सिंह की हो गई। जतिंदर सिंह से भी रवि शास्त्री ने कुछ देर बाद यही सवाल किया कि कौन-कौन से बदलाव आपने किए तो उन्होंने भी यही कहा कि टीम में पिछले मुकाबले से दो बदलाव हुए हैं। हालांकि, वह तो एक खिलाड़ी का नाम भी नहीं बता सके। ऐसे में रवि शास्त्री ने भी मजाक में कह दिया कि कोई बात नहीं आपके साथ मैच खेल रहे सूर्यकुमार यादव की ये हालत है तो आपकी भी हो सकती है। आप नीचे प्लेइंग इलेवन देख सकते हैं। भारत की टीम में अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा की एंट्री हुई है। वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह को बाहर किया गया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव

ओमान की प्लेइंग इलेवन: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, आर्यन बिष्ट, मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी

