India Bowling Coach Morne Morkel is expecting this from Shivam Dube Says Sometimes guys can get a little bit naughty शिवम दुबे से ये उम्मीद लगाकर बैठे कोच मोर्नी मोर्कल, बोले- कई बार थोड़े शरारती हो जाते हैं लड़के, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIndia Bowling Coach Morne Morkel is expecting this from Shivam Dube Says Sometimes guys can get a little bit naughty

शिवम दुबे से ये उम्मीद लगाकर बैठे कोच मोर्नी मोर्कल, बोले- कई बार थोड़े शरारती हो जाते हैं लड़के

टीम इंडिया के बॉलिंग कोच मोर्नी मोर्कल 32 वर्षीय ऑलराउंडर शिवम दुबे से एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। उन्होंने टी20 एशिया कप 2025 से पहले कहा कि मेरे लिए जरूरी है कि शिवम जैसा खिलाड़ी चार ओवर डाल सके।

Md.Akram दुबई, भाषाMon, 8 Sep 2025 10:47 PM
share Share
Follow Us on
शिवम दुबे से ये उम्मीद लगाकर बैठे कोच मोर्नी मोर्कल, बोले- कई बार थोड़े शरारती हो जाते हैं लड़के

शिवम दुबे भारत की टी20 टीम का अभिन्न अंग हैं और गेंदबाजी कोच मोर्नी मोर्कल चाहते हैं कि मुंबई का यह ऑलराउंडर टी20 वर्ल्ड कप से पहले बैकअप मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में स्थापित हो। मोर्कल ने आईसीसी अकादमी पर टीम के अभ्यास सत्र से इतर भारतीय मीडिया से कहा, ‘‘मेरे लिए यह देखना जरूरी है कि शिवम जैसा लड़का चार ओवर डाल सके।’’ उन्होंने कहा, ‘‘मैं हमेशा ऑलराउंडर्स से कहता हूं कि दोनों कौशल पर काम करें। कई बार लड़के अभ्यास में थोड़े शरारती हो जाते हैं और एक पर ही फोकस करते हैं। यहां इस माहौल में हम कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते।’’

मोर्कल का मानना है कि कई मौकों पर गेंदबाजी में छठा या सातवां विकल्प जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा, ‘‘ऐसे दिन में हमें ऐसे खिलाड़ी की जरूरत है जो हमारे लिए वह काम कर सके। हालात उसे अधिक रास आ सकते हैं। ऐसे में उसे उस दिन अच्छे प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। जब सूर्य (कप्तान सूर्यकुमार यादव) उसे यह जिम्मेदारी सौंपे तो उसे तैयार रहना होगा।’’ भारत बुधवार (10 सितंबर) से यूएई में टी20 एशिया कप 2025 में अपना अभियान शुरू करेगा।

ये भी पढ़ें:भारत में कहां देखें एशिया कप के लाइव मैच? एक क्लिक में जानिए टीमों का स्क्वॉड

चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान भारत चार विशेषज्ञ स्पिनरों कुलदीप यादव, वरूण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा के साथ उतरा था। लेकिन वह मार्च में थी और मोर्कल ने कहा कि सितंबर में दुबई की विकेट पर घास अधिक होती है और यह तरोताजा रहती है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज ने कहा, ‘‘हमें विकेट को देखना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी जिस समय खेली गई थी, उस समय इस पिच पर काफी क्रिकेट खेला जा चुका था और यह पुरानी लग रही थी।’’ उन्होंने कहा,‘‘हम आज पिच को देखेंगे और मुझे लगता है कि इस पर काफी घास है। हमें पता चल जायेगा कि टीम संयोजन और रणनीति क्या होनी चाहिए।’’

ये भी पढ़ें:T20 एशिया कप में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले प्लेयर, रोहित नहीं; अफगानी नंबर-1

मोर्कल ने स्वीकार किया कि इंग्लैंड में खेलने का मौका नहीं मिलना कुलदीप यादव के लिए निराशाजनक रहा होगा लेकिन उन्होंने कहा कि वह आने वाले मैचों में जरूर चमकेगा। उन्होंने कहा, ‘‘वह काफी पेशेवर खिलाड़ी है। इंग्लैंड में उसे कोई मैच खेलने का मौका नहीं मिला लेकिन वह अपने करियर में इतनी गेंदबाजी कर चुका है कि उसे पता है कि टी20 क्रिकेट, सफेद गेंद के क्रिकेट के लिये कैसे खुद को तैयार रखना है।’’

Morne Morkel Asia Cup 2025 Indian Cricket Team

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।