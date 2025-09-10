IND vs UAE: संजू सैमसन को लेकर धरी रह गईं सभी अटकलें, टीम इंडिया की प्लेइंग XI ने सबको चौंकाया

Team India Playing XI vs UAE: भारत और यूएई एशिया कप 2025 के दूसरे मैच में आमने-सामने हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन ने सबको चौंका दिया है। विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं।

Team India Playing XI vs UAE: भारत और संयुक्त अरब (यूएई) के बीच बुधवार को टी20 एशिया कप 2025 का दूसरा मैच खेला जा रहा है। दोनों टीम दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का निर्णय किया। हालांकि, जब टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन सामने आई तो सब चौंक गए। विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर सारी अटकलें धरी रह गईं। कई पूर्व क्रिकेटर्स और एक्सपर्ट द्वारा शुभमन गिल की सबसे छोटे फॉर्मेट में वापसी के बाद संजू के प्लेइंग इलेवन से बाहर होने की संभवना जताई गई थी। हालांकि, टीम मैनेजमेंट ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ऐसा फैसला नहीं लिया।

संजू यूएई के खिलाफ खेल रहे हैं लेकिन उनका ओपनिंग स्लॉट छिन गया है। उपकप्तान गिल अब अभिषेक शर्मा के साथ पारी का आगाज करेंगे। गिल जुलाई 2024 के बाद भारत के लिए पहली बार टी20 मैच खेल रहे हैं। वहीं, संजू मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए आएंगे। भारत ने प्लेइंग इलेवन में तीन स्पिनर को शामिल किया है। दूसरी ओर, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को यूएई के विरुद्ध नहीं उतारा गया, जो काफी चौंकाने वाला फैसला है। वह सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। वह जून 2024 के बाद T20I मैच खेल रहे हैं।

टॉस जीतने के बाद कप्यान सूर्यकुमार ने कहा, ''हम पहले बॉलिंग करेंगे। विकेट अच्छा और फ्रेश लग रहा है। आज भी नमी है। बाद में ओस पड़ सकती है। अगर हमें मौका मिलता तो हम कुछ भी करने (बैटिंग-बॉलिंग) को तैयार हैं। लेकिन आज हम गेंदबाजी करना चाहते हैं। हम यहां (यूएई) जल्दी आ गए थे। 3-4 अच्छे अभ्यास सत्र किए और एक दिन की छुट्टी भी ली।'' वहीं, यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने कहा, ''हम भी पहले गेंदबाजी करने की सोच रहे थे। पिच फ्रेश है और शायद गेंद शुरुआत में ही कुछ करे। हमने हाल ही में अच्छी ट्राई सीरीज खेली। कई सकारात्मक बातें सीखीं और सीरीज से हम आत्मविश्वास से भरे हैं।''