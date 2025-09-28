IND vs PAK: Why did Suryakumar Yadav choose to bowl in Asia Cup final Pakistan captain Salman Agha Says Definitely happy IND vs PAK: सूर्या ने एशिया कप फाइनल में क्यों चुनी बॉलिंग? पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा हुए खुश, Asia-cup Hindi News - Hindustan
India vs Pakistan Final: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का फाइनल खेला जा रहा है। भारत ने हाई-वोल्टेज मैच में टॉस जीता। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानSun, 28 Sep 2025 08:00 PM
India vs Pakistan Final: आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला खेला जा रहा है। दोनों टीमें दुबई इंटरेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने हाई-वोल्टेज फाइनल में चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंक चुनी। पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पहले बैटिंग करने पर खुश हैं। 41 साल के एशिया कप इतिहास में भारत और पाकिस्तान पहली बार फाइनल में आमने-सामने हैं।

टॉस जीतने के बाद सूर्या ने कहा, हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिच अच्छी लग रही है। लाइट्स में पिच और भी बेहतर हो जाती है। हम पहले अच्छी बल्लेबाजी करते रहे हैं लेकिन आज हम लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार प्रदर्शन करना चाहते हैं। ग्राउंड्समैन ने यहां शानदार काम किया है और विकेट आगे भी सेम ही रहेगा। पिछले 5-6 मैचों से हम जिस तरह का क्रिकेट खेल रहे हैं, वो काफी अच्छा है और हम इसे जारी रखना चाहेंगे।'' भारत टूर्नामेंट में अब तक अजेय है। उसने लगातार 6 मैच जीते हैं।

टॉस गंवाने के बाद सलमान ने कहा, ''पहले बैटिंग करने पर वाकई खुश हूं। हम बहुत उत्साहित हैं और इस मैच का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई परफेक्ट मैच नहीं खेला है और उम्मीद है कि आज हम ऐसा खेलेंगे। हम कुछ समय से ऐसी ही पिचों पर खेल रहे हैं।'' भारत और पाकिस्तान की मौजूदा टू्र्नामेंट में तीसरी बार भिड़ंत हो रही है। डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने पिछले दो मैचों में पाकिस्तान को रौंदा है। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में तीन बदलाव किए हैं। ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या चोट के कारण फाइनल से बाहर हैं। हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जगह रिंकू सिंह और शिवम दुबे खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने कोई बदलाव नहीं किया है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

