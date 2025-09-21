सूर्यकुमार ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को थमाया मलाल, भारत की प्लेइंग XI से कटा दो प्लेयर का पत्ता
India vs Pakistan: भारत ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 मैच में पाकिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है।
भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को एशिया कप 2025 का सुपर-4 मैच खेला जा रहा है। दोनों टीम दुबई इंटनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी और चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को मलाल थमाया। दरअसल, पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। भारत ने अपनी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। ओमान के खिलाफ प्लेइंग इलेवन का हिस्सा रहे तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा का पत्ता कट गया है। स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह और स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की वापसी हुई है।
पाकिस्तान ने भी प्लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। हसन नवाज और खुशदिल शाह की जगह फहीम अशरफ और हुसैन तलत को मौका मिला है। भारत और पाकिस्तान की मौजूदा टूर्नामेंट में दूसरी बार भिड़ंत हो रही है। भारत ने ग्रुप चरण में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा था। सूर्या ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करेंगे। अच्छी पिच लग रही है और कल ओस भी थी। पहले राउंड से ही हम सोच रहे थे कि हम नॉकआउट टूर्नामेंट खेल रहे हैं। कुछ नहीं बदला है। अबु धाबी (ओमान के खिलाफ) में तो पिच बिल्कुल अलग था। यह एक अन्य मैच की तरह है।'' भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले नौ टी20 मैचों में से आठ में लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीत हासिल की है।
वहीं, सलमान आगा ने कहा, ''अगर हम टॉस जीतते तो हम भी पहले गेंदबाजी करते। यह एक नया मैच है, नई चुनौती है। माहौल बिलकुल सामान्य है। पिच धीमी लग रही है। बल्ले और गेंद दोनों से अच्छी शुरुआत करना चाहता हैं।'' बता दें कि सूर्या ने टॉस के दौरान एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान से हाथ नहीं मिलाया। पिछले रविवार को जब भारतीय खिलाड़ियों ने नीतिगत फैसले के तहत बाद पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने खूब ड्रामा किया था। पीसीबी ने मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को अपने मैचों से हटाने की मांग की थी, जिसे आईसीसी ने अस्वीकार कर दिया। पाइक्रॉफ्ट ही आज के मुकाबले में रेफरी हैं।
भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रित बुमरा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।
पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सईम अयूब, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।