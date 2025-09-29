IND vs PAK Tilak Varma Statement After Asia Cup 2025 Final Says One of the most special knocks of my life ये मेरी जिंदगी की सबसे...एशिया कप फाइनल पर तिलक वर्मा का दनदनाता बयान, इन 2 प्लेयर को नहीं भूले, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIND vs PAK Tilak Varma Statement After Asia Cup 2025 Final Says One of the most special knocks of my life

एशिया कप 2025 फाइनल पर तिलक वर्मा ने दनदनाता बयान दिया है। उन्होंने फाइनल में 69 रनों की यादगार पारी खेली। 22 वर्षीय तिलक प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने के बाद संजू सैमसन और शिवम दुबे का जिक्र करना नहीं भूले।

Md.Akram दुबई, भाषाMon, 29 Sep 2025 03:23 AM
भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल में 53 गेंदों में 69 रन की नाबाद पारी को अपने करियर की सबसे खास पारियों में से एक बताया। तिलक के अर्धशतक की मदद से भारत ने शुरुआती झटकों से उबरते हुए पाकिस्तान को पांच विकेट से हराया। भारत ने 147 रनों के लक्ष्य दो गेंद बादी रहते हासिल किया। तिलक ने मैच के बाद एक घंटे विलंब से शुरू हुए पुरस्कार वितरण समारोह में ‘प्लेयर आफ द मैच’ का पुरस्कार लेने के बाद कहा, ‘‘दबाव था। उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। मैं संयम के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था। मेरे केरियर की सबसे खास पारियों में से एक। चक दे इंडिया।’’

उन्होंने कहा, ‘‘हम हर क्रम पर खेलने को तैयार रहते हैं। लचीलापन होना जरूरी है। मैं किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी के लिए तैयार था। मुझे अपने खेल पर भरोसा था। जब विकेट धीमे होते हैं तो मैंने गौती सर से इस पर बात की है और उनके साथ काफी मेहनत की है।’’ तिलक ने अहम साझेदारियों के लिए विकेटकीपर संजू सैमसन और ऑलराउंडर शिवम दुबे की भी तारीफ की। उन्होंने कहा, ‘‘संजू सैमसन की शानदार पारी। शिवम दुबे ने दबाव में जिस तरह से खेला, वह टीम के लिए बहुत जरूरी था।’’ तिलक ने संजू के साथ चौथे विकेट के लिए 57 और शिवम के संग पांचवें विकेट के लिए 60 रनों की साझेदारी की।

ये भी पढ़ें:मोहसिन नकवी की टीम इंडिया ने की सरेआम बेइज्जती, नहीं ली एशिया कप ट्रॉफी

‘प्लेयर आफ द टूर्नामेंट’ चुने गए अभिषेक शर्मा ने कहा, ‘‘विश्व कप जीतने वाली इस टीम में जगह बनाना किसी सलामी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं था। मैंने अपने खेल पर बहुत मेहनत की। कोच और कप्तान का साथ मुझे टूर्नामेंट में शुरूआत से मिला।’ उन्होंने कहा, ‘‘जब मैं अच्छा खेलता हूं तो टीम को जीतना चाहिए। कई बार आप नाकाम भी होते हो लेकिन प्रक्रिया का अनुसरण करना अहम है।’’ पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा ने कहा कि इस हार को पचाना मुश्किल होगा। उन्होंने कहा, ‘‘इस हार को पचाना आसान नहीं होगा। हमने बल्लेबाजी के दौरान विकेट गंवाए। गेंदबाजी अच्छी की लेकिन रन नाकाफी थे। हम स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाये और विकेट गिरते रहे।’’

Tilak Varma India Vs Pakistan Asia Cup 2025

