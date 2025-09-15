सूर्यकुमार, अभिषेक या कुलदीप; पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड?

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 25 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल किया। सूर्या ब्रिगेड को 128 का टारगेट मिला था। जानिए, पाकिस्तान के खिलाफ किसे प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला?

टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का टारगेट 25 गेंद बाकी रहते चेज किया। हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। सूर्या भारत को जिताकर लौटे। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक सिक्स शामिल है। अभिषेक ने तूफानी बैटिंग की। उन्होंने महज 13 गेंदों में 31 रन बटोरे। उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड कुलदीप को मिला।

दरअसल, कुलदीप ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को निर्धारित 20 ओवर में 127/9 के स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। स्पिनर ने चार ओवर के अपने स्पेल में केवल 18 रन खर्च किए और सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए। उन्होंने साहिबजादा फरहान (40), हसन नवाज (5) और मोहम्मद नवाज (0) का शिकार किया। कुलदीप ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैंने कुछ अलग नहीं किया। मेरा ध्यान सिर्फ रणनीति पर अमल करने पर था। मैं बस बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी कर रहा था। पहली गेंद हमेशा विकेट लेने वाली होती है, बस उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होता है। मुझे अब भी अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा। मैं मैच दर मैच बेहतर होने की कोशिश करता रहूंगा।''