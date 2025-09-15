IND vs PAK Suryakumar Yadav Abhishek Shrama or Kuldeep Yadav Who Won Player of the Match award against Pakistan सूर्यकुमार, अभिषेक या कुलदीप; पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड?, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Asia CupIND vs PAK Suryakumar Yadav Abhishek Shrama or Kuldeep Yadav Who Won Player of the Match award against Pakistan

सूर्यकुमार, अभिषेक या कुलदीप; पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड?

भारत ने एशिया कप में पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने 25 गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल किया। सूर्या ब्रिगेड को 128 का टारगेट मिला था। जानिए, पाकिस्तान के खिलाफ किसे प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला?

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 01:20 AM
share Share
Follow Us on
सूर्यकुमार, अभिषेक या कुलदीप; पाकिस्तान के खिलाफ किसे मिला प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड?

टीम इंडिया ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से रौंदा। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का टारगेट 25 गेंद बाकी रहते चेज किया। हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान सूर्यकुमार यादव, सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने अच्छा प्रदर्शन किया। सूर्या भारत को जिताकर लौटे। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक सिक्स शामिल है। अभिषेक ने तूफानी बैटिंग की। उन्होंने महज 13 गेंदों में 31 रन बटोरे। उन्होंने चार चौके और दो छक्के लगाए। हालांकि, पाकिस्तान के खिलाफ प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड कुलदीप को मिला।

दरअसल, कुलदीप ने चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को निर्धारित 20 ओवर में 127/9 के स्कोर पर रोकने में अहम भूमिका निभाई। स्पिनर ने चार ओवर के अपने स्पेल में केवल 18 रन खर्च किए और सबसे ज्यादा तीन विकेट चटकाए। उन्होंने साहिबजादा फरहान (40), हसन नवाज (5) और मोहम्मद नवाज (0) का शिकार किया। कुलदीप ने प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीतने के बाद कहा, ''मैंने कुछ अलग नहीं किया। मेरा ध्यान सिर्फ रणनीति पर अमल करने पर था। मैं बस बल्लेबाज के हिसाब से गेंदबाजी कर रहा था। पहली गेंद हमेशा विकेट लेने वाली होती है, बस उसी माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना होता है। मुझे अब भी अपनी गेंदबाजी पर काम करना होगा। मैं मैच दर मैच बेहतर होने की कोशिश करता रहूंगा।''

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान को पीटने वाले टीम इंडिया के 5 हीरो, सूर्या के ‘लड़ाकों’ ने काटा गदर

कप्तान सूर्या ने पाकिस्तान पर शानदार जीत को देश के सशस्त्र बलों को समर्पित किया और कहा कि उनकी टीम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के साथ है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पारंपरिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ यह पहला क्रिकेट मैच था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैच के बाद पाकिस्तानी समकक्षों से हाथ मिलाते नहीं दिखे जैसा कि आमतौर पर टीमें किसी मुकाबले के बाद करती हैं। टॉस के दौरान दोनों कप्तान सूर्यकुमार और पाकिस्तान के सलमान आगा ने हाथ भी नहीं मिलाए। ग्रुप ए का हिस्सा भारतीय टीम का टूर्नामेंट में अगल मैच ओमान के खिलाफ है, जो 19 सितंबर को अबु धाबी के मैदान पर आयोजित होगा।

Kuldeep Yadav Suryakumar Yadav

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।