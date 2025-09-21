हार्दिक पांड्या ने IND vs PAK मैच में रचा नया कीर्तिमान, युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड हुआ चकनाचूर

हार्दिक पांड्या टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। धाकड़ ऑलाउंडर हार्दिक ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में स्पिनर युजवेंद्र चहल को पछाड़ा।

धाकड़ ऑलाउंडर हार्दिक पांड्या ने रविवार को एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में नया कीर्तिमान रचा। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल का रिकॉर्ड चकनाचूर किया। हार्दिक ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में फखर जमां का शिकार करते ही चहल को पछाड़ा। उनके खाते में फिलहाल 118 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 97 विकेट हैं। वहीं, चहल ने भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में 80 मैच खेलने के बाद 96 विकेट अपने नाम किए।

35 वर्षीय चहल लंबे समय से भारतीय टीम के सेटअप का हिस्सा नहीं हैं। चहल ने भारत की ओर से आखिरी मुकाबला अगस्त 2023 में खेला था। T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के नाम दर्ज है। उन्होंने 64 मैचों में 100 शिकार किए हैं। उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में खेलने का मौका नहीं मिला। सर्वाधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह चौथे पायदान पर हैं। उन्होंने अभी तक 73 मैचों में 92 शिकार किए हैं। बुमराह के बाद अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (87 मैचों में 90 विकेट) हैं।