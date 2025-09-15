पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े, सूर्यकुमार ने पाकिस्तान से मिली जीत सेना को की समर्पित

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया है। भारत ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई।

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया है। भारत ने रविवार को टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का टारगेट 15.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज किया।

सूर्या ने मैच के बाद कहा, ''कुछ कहना चाहता था। एकदम सही अवसर है। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को सेना को समर्पित करते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम उन्हें मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।''