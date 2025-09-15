IND vs PAK Captain Suryakumar Yadav dedicates India win Against Pakistan to Pahalgam victims armed forces Asia Cup 2025 पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े, सूर्यकुमार ने पाकिस्तान से मिली जीत सेना को की समर्पित, Asia-cup Hindi News - Hindustan
पहलगाम हमले के पीड़ितों के साथ खड़े, सूर्यकुमार ने पाकिस्तान से मिली जीत सेना को की समर्पित

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया है। भारत ने रविवार को एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 12:04 AM
कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली जीत को पहलगाम हमले के पीड़ितों और भारतीय सेना को समर्पित किया है। भारत ने रविवार को टी20 एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का टारगेट 15.5 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से चेज किया।

सूर्या ने मैच के बाद कहा, ''कुछ कहना चाहता था। एकदम सही अवसर है। हम पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिजनों के साथ खड़े हैं। हम इस जीत को सेना को समर्पित करते हैं, जिन्होंने अदम्य साहस दिखाया। वे हमें प्रेरित करते रहेंगे और जब भी हमें मौका मिलेगा तो हम उन्हें मुस्कुराने का और भी कारण देंगे।''

सूर्या ने पाकिस्तान के खिलाफ कप्तानी पारी खेली। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक सिक्स शामिल है। सूर्या ने कहा, ''आप निश्चित रूप से जीतना चाहते हैं। एक बात जो मैं हमेशा से चाहता हूं, वो है टिके रहना और अंत तक बल्लेबाजी करना। हमने इसे बस एक और मैच के तौर पर लिया। हम सभी विरोध के लिए एक जैसी तैयारी करते हैं। कुछ महीने पहले भी यही हुआ था। टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर एक टोन सेट की थी। मैं हमेशा से स्पिनरों का प्रशंसक रहा हूं क्योंकि वे मध्यक्रम में खेल को नियंत्रित करते हैं।'' भारतीय स्पिनरों ने मैच में कुल 6 विकेट चटकाए।

Suryakumar Yadav India Vs Pakistan Asia Cup 2025

