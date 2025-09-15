IND vs PAK Captain Suryakumar did wonders even Virat Kohli and MS Dhoni did not have such a record after 24 matches IND vs PAK: कप्तान सूर्यकुमार ने किया कमाल, 24 मैचों के बाद कोहली-धोनी का भी नहीं था ऐसा रिकॉर्ड, Asia-cup Hindi News - Hindustan
IND vs PAK: कप्तान सूर्यकुमार ने किया कमाल, 24 मैचों के बाद कोहली-धोनी का भी नहीं था ऐसा रिकॉर्ड

टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सूर्यकुमार यादव अब तक 24 मैचों में भारत की कप्तानी कर चुके हैं। उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। सूर्या ने वो कमाल किया है, जो विराट कोहली और एमएस धोनी भी नहीं कर सके।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 15 Sep 2025 05:47 PM
सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 7 विकेट से शिकस्त दी। भारत ने दुबई के मैदान पर 128 रनों का लक्ष्य 25 गेंद बाकी रहते आसानी से हासिल कर लिया। यह सूर्यकुमार का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 24वां मैच था। उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। सूर्या ने वो कमाल किया है, जो विराट कोहली और एमएस धोनी भी नहीं कर सके। दरअसल, सूर्या ने 24 T20I मैचों के बाद बतौर भारतीय कप्तान कोहली और धोनी से ज्यादा जीत हासिल की हैं। उन्होंने अब तक कप्तान के रूप में 19 मैच जीते हैं। उन्होंने 2023 में पहली बार भारत की कमान संभाली थी।

वहीं, कोहली ने 24 टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में कप्तानी करने के बाद 14 मैच जीते थे। हालांकि, उन्होंने सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की कुल 50 मैचों में बागडोर संभाली, जिसमें से 30 जीते। वह टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले चुके हैं। धोनी ने 24 T20I मैचों में कप्तानी करने के बाद महज 11 मुकाबले ही जीते थे। सबसे सफल कप्तानों में शुमार धोनी ने अपने करियर में सबसे छोटे फॉर्मेट में कुल 72 मैचों में नेतृत्व किया और 41 बार विजयी परचम फहराया। 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों के बाद रोहित शर्मा ने बतौर भारतीय कप्तान सबसे ज्यादा जीत दर्ज की हैं। उन्होंने 20 मैचों में जीत का स्वाद चखा था।

ये भी पढ़ें:पहलगाम के पीड़ितों के साथ खड़े, सूर्या ने PAK से मिली जीत सेना को की समर्पित

रोहित ने अपने करियर में सबसे छोटे फॉर्मेट में भारत की 62 मैचों में कप्तानी की, जिसमें 49 बार जीत हासिल की। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा T20I मैच जीतने वाले कप्तान हैं। रोहित भी टेस्ट और टी20 इंटरनेशनल को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीतने के बाद टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया था। वह फिलहाल भारतीय वनडे टीम के कप्तान हैं। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच की बात करें तो सूर्यकुमार ने ना सिर्फ कप्तान के रूप में बल्कि बल्ले से भी छाप छोड़ी। उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 47 रन बनाए, जिसमें पांच चौके और एक सिक्स शामिल है। सूर्या ने छक्का लगाकर जीत दिलाई थी।

