अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को दिया गहरा जख्म, 70 मैचों की इज्जत एक सिक्स में लुट गई

अभिषेक शर्मा ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 25 वर्षीय अभिषेक ने पाकिस्तानी पेसर शाहीन अफरीदी को गहरा जख्म दिया।

भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने दुबई के मैदान पर आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अभिषेक ने 172 का टारगेट चेज करते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। 25 वर्षीय अभिषेक ने पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को गहरा जख्म दिया है। शाहीन की 70 मैचों की इज्जत एक सिक्स में लुट गई।

दरअसल, अभिषेक ने पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर डालने आए शाहीन की पहली गेंद पर छक्का लगाया। शाहीन ने लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे अभिषेक ने फौरन भांप लिया और फाइन लेग की दिशा में हवाई फायर किया। बता दें कि शाहीन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 बार मैच का पहला ओवर फेंका है, जो किसी फुल मेंबर टीम के गेंदबाज द्वारा दूसरा सर्वाधिक हैं। हालांकि, 25 वर्षीय पेसर शाहीन को T20I में बॉलिंग अटैक की कमान संभालने के बाद कभी पहली गेंद पर सिक्स नहीं पड़ा था लेकिन अभिषेक ने लंबे समय से चला आ रहा यह सिलसिला दुबई में तोड़ दिया।