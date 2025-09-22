IND vs PAK Abhishek Sharma inflicted a deep wound on Shaheen Afridi 70 matches Streak Ends With Just One Six अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को दिया गहरा जख्म, 70 मैचों की इज्जत एक सिक्स में लुट गई, Asia-cup Hindi News - Hindustan
अभिषेक शर्मा ने शाहीन अफरीदी को दिया गहरा जख्म, 70 मैचों की इज्जत एक सिक्स में लुट गई

अभिषेक शर्मा ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर-4 मैच में आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। 25 वर्षीय अभिषेक ने पाकिस्तानी पेसर शाहीन अफरीदी को गहरा जख्म दिया।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानMon, 22 Sep 2025 04:06 PM
भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के खिलाफ सुपर-4 मैच में गर्दा उड़ा दिया। उन्होंने दुबई के मैदान पर आतिशी अर्धशतकीय पारी खेली और भारत को 6 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अभिषेक ने 172 का टारगेट चेज करते हुए 39 गेंदों में 74 रन बनाए, जिसमें छह चौके और पांच छक्के शामिल हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। उन्होंने शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाया और पाकिस्तानी गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। 25 वर्षीय अभिषेक ने पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को गहरा जख्म दिया है। शाहीन की 70 मैचों की इज्जत एक सिक्स में लुट गई।

दरअसल, अभिषेक ने पाकिस्तान की ओर से पहला ओवर डालने आए शाहीन की पहली गेंद पर छक्का लगाया। शाहीन ने लेग स्टंप की लाइन में शॉर्ट पिच गेंद डाली, जिसे अभिषेक ने फौरन भांप लिया और फाइन लेग की दिशा में हवाई फायर किया। बता दें कि शाहीन ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 70 बार मैच का पहला ओवर फेंका है, जो किसी फुल मेंबर टीम के गेंदबाज द्वारा दूसरा सर्वाधिक हैं। हालांकि, 25 वर्षीय पेसर शाहीन को T20I में बॉलिंग अटैक की कमान संभालने के बाद कभी पहली गेंद पर सिक्स नहीं पड़ा था लेकिन अभिषेक ने लंबे समय से चला आ रहा यह सिलसिला दुबई में तोड़ दिया।

अभिषेक ने एक और कारनामा अंजाम दिया है। वह टी20 इंटरनेशनल पारी की पहली गेंद पर दो बार छक्का जड़ने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने मौजूदा एशिया कप के ग्रुप चरण में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के खिलाफ मैच में भी पहली गेंद पर पर सिक्स उड़ाया था। उन्होंने हैदर अली के खिलाफ ऐसा किया था। T20I पारी की पहली गेंद पर सिर्फ चार भारतीयों ने सिक्स लगाए हैं। रोहित शर्मा ने 2021 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में आदिल रशीद के सामने ऐसा किया था। यशस्वी जायसवाल ने 2024 में जिम्बाब्वे के विरुद्ध टी20 मैच में पहली गेंद पर छक्का मारा था। उन्होंने सिकंदर रजा को आड़े हाथ लिया। संजू सैमसन ने इस साल इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच में पहली गेंद पर सिक्स उड़ाया। उनके निशाने पर जोफ्रा आर्चर थे।

