IND vs BAN: मुस्तफिजुर रहमान बने बांग्लादेश के नंबर-1 गेंदबाज, तोड़ा शाकिब अल हसन का रिकॉर्ड

Mustafizur Rahman 150 T20I Wickets: बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में एक विकेट हासिल किया। उन्होंने ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का धांसू रिकॉर्ड तोड़ डाला है।

बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान ने धाकड़ ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का धांसू रिकॉर्ड तोड़ डाला है। वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। मुस्तफिजुर बुधवार को एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच में एक विकेट लेकर नंबर-1 बने। उन्होंने दुबई के मैदान पर चार ओवर में 33 रन देकर भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (5) को आउट किया। साल 2015 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मुस्तफिजुर के खाते में फिलहाल 118 T20I मैचों में 150 विकेट हैं। 38 वर्षीय शाकिब ने बांग्लादेश के लिए 129 टी20 मैचों में 149 विकेट चटकाए। वह अब इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलते।

30 वर्षीय मुस्तफिजुर टी20 इंटरनेशनल में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे ज्यादा विकेट चटकाने वाले गेंदबाज बन चुके हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के स्पिनर ईश सोढ़ी की बराबरी कर ली है। सोढ़ी ने 120 टी20 मैचों में 150 विकेट झटके हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड पूर्व तेज गेंदबाज टिम साउदी हैं, जिन्होंने 126 मैचों में 164 शिकार किए। वहीं, T20I में सर्वाधिक विकेट हासिल करने रिकॉर्ड अफगानिस्तान के कप्तान और स्टार लेग स्पिनर राशिद खान के नाम दर्ज है। राशिद अब तक 103 मुकाबलों में 173 विकेट निकाल चुके हैं। अफगानिस्तान टीम एशिया कप में ग्रुप चरण से आगे नहीं बढ़ सकी।

T20I में बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा विकेट 150 मुस्तफिजुर रहमान

149 शाकिब अल हसन

99 तस्कीन अहमद

61 महेदी हसन

58 शोरिफुल इस्लाम