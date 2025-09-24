IND vs BAN: भारत के खिलाफ बांग्लादेश ने बदला अपना कप्तान, सूर्याकुमार टॉस हारने के बावजूद खुश

बांग्लादेश टीम एशिया कप 2025 में भारत के खिलाफ सुपर-4 मैच में नए कप्तान के साथ उतरी है। जाकिर अली ने लिटन दास को रिप्लेस किया है। वहीं, भारतीय कप्ताान सूर्यकुमार यादव टॉस हारने के बावजूद खुश हैं।

India vs Bangladesh Asia Cup Match: एशिया कप 2025 के सुपर-4 राउंड में बुधवार को भारत और बांग्लादेश के बीच भिड़ंत हो रही है। बांग्लादेश ने दुबई के मैदान पर टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ अपना कप्तान बदला है। दरअसल, नियमित कप्तान लिटन दास चोटिल होने के कारण इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच में नहीं खेल रहे हैं। प्रैक्टिस के दौरान उनकी पीठ में दिक्कत हो गई थी। लिटन की जगह 27 वर्षीय विकेटकीपर जाकिर अली बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे हैं। जाकिर पहली बार टीम की कमान संभाल रहे हैं। आमतौर पर कप्तान के चोटिल होने पर उपकप्तान टीम की बागडोर संभालता है। हालांकि, बांग्लादेश ने एशिया कप के लिए उपकप्तान की घोषणा नहीं की थी।

जाकिर अली ने टॉस जीतने के बाद कहा, ''हम पहले गेंदबाजी करेंगे। लिटन दास प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोटिल हो गए और दुर्भाग्य से इस अहम मैच से चूक गए। मैं मैच को लेकर उत्साहित हूं। हम एक टीम के रूप में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। हम भारत को जल्द रोकने और लक्ष्य का पीछा करने की कोशिश करेंगे। पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी लग रही है। हमने प्लेइंग इलेवन में चार बदलाव किए हैं।'' लिटन दास, मेहदी हसन, शोरफुल इस्लाम और तस्कीन अहमद के स्थान पर परवेज हुसैन इमोन, मोहम्मद सैफुद्दीन, रिशाद हुसैन और तंजीम हसन साकिब को मौका मिला है।

वहीं, भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करने पर खुश हैं। उन्होंने कहा, ''पिच अच्छी लग रही है। मुझे लगता है कि हमने 14 तारीख को (पाकिस्तान के खिलाफ) यहां खेला था और दूसरी पारी में यह थोड़ी धीमी हो गई थी। इसलिए हम पहले बल्लेबाजी करने पर बहुत खुश हैं। साथ ही आपको पिछले कुछ मैचों की अच्छी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। हम बस उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं और रिजल्ट अपने आएगा। मुझे लगता है कि दोनों विभागों ने अपना काम किया है और यह बिल्कुल ठीक है। यह (कैच छूटना) खेल का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि एनर्जी और इंटेंट इस मैच को परिभाषित करेंगे। मौसम बहुत सुहावना है। हमने टीम में कोई बदलाव नहीं किया।''

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती।