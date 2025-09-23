भारत के खिलाफ मैच से पहले कप्तान लिटन दास हुए चोटिल, बांग्लादेश को इस फैसले पर होगा पछतावा!

बांग्लादेश के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले चोटिल हो गए हैं। उनकी पीठ में खिंचाव आ गया है। एशिया कप 2025 में बुधवार को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच आयोजित होगा।

एशिया कप 2025 में बुधवार (24 सितंबर) को इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच खेला जाना है। दुबई में भारत के खिलाफ मुकाबले से पहले बांग्लादेश की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल, बांग्लादेश के कप्तान और अनुभवी बल्लेबाज लिटन दास चोटिल हो गए हैं। 22 सितंबर को आईसीसी एकेडमी ग्राउंड में ट्रेनिंग के दौरान उनकी पीठ में खिंचाव आ गया। लिटन को नेट्स में स्क्वॉयर कट लगाने की कोशिश करते समय कमर के बाईं ओर बेचैनी महसूस हुई थी। वह दर्द से परेशान नजर आए और उन्होंने फौरन ट्रेनिंग छोड़ दी थी। बाद में बांग्लादेश टीम के फिजियो बायजिद उल इस्लाम ने उनकी स्थिति का आकलन किया।

‘लिटन को लेकर अंतिम निर्णय लेने से पहले…’ 30 वर्षीय लिटन भारत के खिलाफ मैच में खेलेंगे या नहीं, अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं गया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी ने मंगलवार को क्रिकबज को बताया, "हम आज लिटन दास को देखेंगे क्योंकि बाहर से वह बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हालांकि, अंतिम निर्णय लेने से पहले हमें उनका मेडिकल मूल्यांकन करना होगा।" वैसे, पीठ में दिक्कत के बाद लिटन ज्यादा असहज नहीं दिखे लेकिन वह भारत के खिलाफ नहीं खेले तो यह बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। वह मौजूदा टूर्नामेंट में बांग्लादेश के लिए दूसरे सबसे ज्यादा रन (119) बनाने वाले बल्लेबाज हैं।