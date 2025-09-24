IND vs BAN Abhishek Sharma Smashes fiery Fifty in India vs Bangladesh Asia Cup 2025 Match Breaks Yuvraj Singh Record अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ ठोकी तूफानी फिफ्टी, ध्वस्त किया गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

अभिषेक शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ ठोकी तूफानी फिफ्टी, ध्वस्त किया गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। वह 75 रन बनाकर रन आउट हुए। 25 वर्षीय अभिषेक ने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तान Wed, 24 Sep 2025 09:27 PM
शानदार फॉर्म में चल रहे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का अब बांग्लादेश के खिलाफ बल्ला गरजा है। उन्होंने बुधवार को एशिया कप 2025 में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश सुपर-4 मैच में तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। उन्होंने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 37 गेंदों में 75 रन बनाए। अभिषेक के बल्ले से 6 चौके और पांच छक्के निकले। उन्होंने महज 25 गेंदों में फिफ्टी कंप्लीट कर ली थी। यह अभिषेक का टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में चौथा अर्धशतक है। उन्होंने जुलाई 2024 में भारत के लिए डेब्यू किया था। 25 वर्षीय अभिषेक ने अपने गुरु युवराज सिंह का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है।

दरअसल, अभिषेक टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत के लिए सबसे ज्यादा बार 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने पांचवीं बार यह कारनामा अंजाम दिया है। वह भारत के लिए सबसे छोटे फॉर्मेट में दो सेंचुरी भी लगा चुके हैं। पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर युवराज ने अपने करियर में चार मर्तबा 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन पूरे किए। केएल राहुल ने तीन बार यह कमाल किया है। वहीं, लिस्ट में टॉप पर भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव हैं। उन्होंने सात मर्तबा 25 या उससे कम गेंदों में 50 रन कंप्लीट किए हैं। उनके बाद रोहित शर्मा (6 बार) हैं, जो T20I से रिटायर हो चुके हैं।

मैच की बात करें तो अभिषेक ने टॉस गंवाकर बैटिंग करने उतरी भारतीय टीम को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई। उन्होंने शुभमन गिल (19 गेंदों में 29) के साथ पहले विकेट के लिए 77 रन जोड़े। गिल सातवें ओवर की दूसरी गेंद पर रिशाद हुसैन का शिकार बने। गिल के आउट होने के बावजूद अभिषेक के तेवर नरम नहीं पड़े। एक समय लग रहा था कि अभिषेक आसानी से शतक लगा देंगे लेकिन वह मुस्तफिजुर रहमान द्वारा डाले गए 12वें ओवर की पहली गेंद पर रन आउट हो गए। सूर्यकुमार ने प्वाइंट की दिशा में शॉट खेला और अभिषेक रन के लिए निकल पड़े। हालांकि, सूर्या ने मना किया। रिशाद ने तेजी से मुस्तफिजुर की ओर गेंद फेंकी और उन्होंने गिल्लिया बिखेर दीं।

