करो ओपनिंग…भारत से हार के बाद इमरान खान ने उड़ाई आसिम मुनीर की खिल्ली, PCB को भी लपेटा

भारत ने एशिया कप 2025 में पाकिस्तान को दो बार रौंद दिया है। भारत से हार के बाद इमरान खान ने पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की खिल्ली उड़ाई है। उन्होंने साथ ही पीसीबी के अध्यक्ष मोहसिन नकवी को भी लपेटा।

Md.Akram लाहौर, भाषाMon, 22 Sep 2025 09:58 PM
क्रिकेटर से राजनेता बने और जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व कप्तान इमरान खान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि भारत के खिलाफ मैच जीतने के लिए उन्हें सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतराना चाहिए। दुबई में चल रहे एशिया कप 2025 में भारत द्वारा पाकिस्तान को दो मैचों में आसानी से हराने के बाद इमरान ने यह व्यंग्यात्मक टिप्पणी की है।

पूर्व प्रधानमंत्री की बहन अलीमा खान ने सोमवार को पत्रकारों से कहा कि इमरान ने सुझाव दिया है कि भारत के खिलाफ क्रिकेट मैच जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि सेना प्रमुख जनरल मुनीर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष नकवी सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करें, जबकि अंपायर पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) काजी फैज ईसा और पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा हों।

उन्होंने कहा कि तीसरा अंपायर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर होने चाहिए। अलीमा ने बताया कि उन्होंने अपने भाई को भारत के हाथों पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की लगातार दो हार के बारे में बताया था। पाकिस्तान को 1992 में वनडे विश्व कप में जीत दिलाने वाले इस पूर्व कप्तान ने नकवी को उनकी ‘अयोग्यता’ और ‘भाई-भतीजावाद’ से पाकिस्तानी क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए दोषी ठहराया है।

पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक 72 साल के इमरान 2023 से कई मामलों में जेल में हैं। इमरान लंबे समय से जनरल मुनीर पर फरवरी 2024 के आम चुनावों में तत्कालीन सीजेपी ईसा और मुख्य चुनाव आयुक्त राजा की मदद से उनकी पार्टी पीटीआई का जनादेश चुराने का आरोप भी लगा रहे हैं।

