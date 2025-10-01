ICC T20I Rankings: अभिषेक ने रचा बड़ा इतिहास, पाकिस्तानी ने हार्दिक से छीन लिया नंबर-1 का ताज

Latest ICC T20I Rankings: युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईसीसी की ताजा टी20 रैंकिंग में शीर्ष पर रहते हुए नया कारनामा अंजाम दिया है। वहीं, भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या से नंबर-1 का ताज छिन गया है।

टी20 एशिया कप 2025 समाप्त होने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने बुधवार को सबसे छोटे फॉर्मेट के खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। भारत के युवा सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा T20I में नंबर-1 के सिंहसान पर बरकरार हैं। हालांकि, अभिषेक ने बड़ा इतिहास रच डाला है। वह आईसीसी टी20 रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 931 अंक हैं। 25 वर्षीय ओपनर ने इंग्लैंड के डेविड मलान का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। मलान 919 अंकों तक पहुंचे थे। अभिषेक का एशिया कप में जमकर बल्ला चला। उन्होंने 7 मैचों में सर्वाधिक 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द टू्र्नामेंट रहे। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान पर पांच विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की थी।

बल्लेबाजों की सूची में इंग्लैंड के फिल साल्ट (844) दूसरे नंबर पर हैं। एशिया कप फाइनल में शानदार अर्धशतकीय (नाबाद 69) पारी खेलने वाले तिलक वर्मा (819) तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में 213 रन बनाए। टॉप-10 में तीन भारतीय हैं। भारतीय टी20 टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (698) आठवें स्थान पर हैं। वह एशिया कप में बल्ले से छाप नहीं छोड़ सके। भारत के 'मिस्ट्री स्पिनर' वरुण चक्रवर्ती T20I में नंबर-1 गेंदबाज की कुर्सी पर बरकरार हैं। उनके 803 रेटिंग अंक हैं। वरुण ने एशिया कप में 6 मैचों में सात विकेट हासिल किए। टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 17 विकेट लेने वाले कुलदीप यादव नौ स्थान चढ़कर 12वें पर पहुंच गए हैं। उनके 648 अंक हैं।