पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर चल सकता है ICC का डंडा, नियम तोड़ने की वजह से हो सकती है बड़ी कार्रवाई!

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर आईसीसी का डंडा चल सकता है। एशिया कप 2025 को लेकर पीसीबी ने कई बार नियमों को तोड़ा है। इस वजह से अब एसीसी के इस इवेंट में आईसीसी की एंट्री हो गई है। मैच रेफरी को लेकर भी बवाल हुआ था।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ एशिया कप 2025 मैच से पहले पाकिस्तान द्वारा ‘टूर्नामेंट के कई नियमों के उल्लंघन’ के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रहा है। टीम ने मैच रैफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की अपनी मांग को वैश्विक संचालन संस्था द्वारा अस्वीकार किए जाने के विरोध में मैच में विलंब किया था।

आईसीसी ने बुधवार को हुए मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को एक ईमेल भेजा है, जिसमें ‘गलत आचरण’ और खिलाड़ियों एवं मैच अधिकारियों के क्षेत्र (पीएमओए) प्रोटोकॉल के ‘कई उल्लंघनों’ का हवाला दिया गया है। टूर्नामेंट से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ‘‘आईसीसी के सीईओ संजोग गुप्ता ने पीसीबी को पत्र लिखकर कहा है कि बोर्ड मैच के दिन पीएमओए के नियमों के बार-बार उल्लंघन का दोषी है। पीसीबी को ईमेल मिल गया है।’’

पता चला है कि कई चेतावनियों के बावजूद पाकिस्तान ने मीडिया मैनेजर नईम गिलानी को टॉस से पहले पाइक्रॉफ्ट, उसके मुख्य कोच माइक हेसन और कप्तान सलमान अली आगा के बीच हुई बैठक को फिल्माने की अनुमति देकर नियमों का उल्लंघन किया। आईसीसी ने स्पष्ट कर दिया था कि मीडिया प्रबंधकों को ऐसी बैठकों में शामिल होने की इजाजत नहीं है। सूत्र ने कहा, ‘‘इसका उद्देश्य टॉस के समय उत्पन्न होने वाली किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण गलतफहमी या गलत संवाद को दूर करना था।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पीसीबी अपने मीडिया मैनेजर को बैठक में लाया और जोर देकर कहा कि वह बातचीत के दौरान मौजूद रहेंगे।’’ मीडिया मैनेजर को आईसीसी के भ्रष्टाचार निरोधक प्रबंधक ने प्रवेश देने से मना कर दिया, क्योंकि वह अपना मोबाइल फोन पीएमओए में ले जाना चाहते थे जिस पर कड़ा नियंत्रण है। सूत्र ने बताया कि पीसीबी ने मीडिया मैनेजर को बैठक के दौरान उपस्थित नहीं रहने देने पर मैच से हटने की धमकी दी और फिर बातचीत को (बिना ऑडियो के) फिल्माने पर जोर दिया जो पीएमओए नियमों का एक और उल्लंघन था।