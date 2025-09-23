पाकिस्तान को कैसे मिल सकता है एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट? जानिए हर एक समीकरण

पाकिस्तान की टीम को भले ही टीम इंडिया के खिलाफ सुपर 4 के अपने पहले मैच में हार मिली हो, लेकिन अभी भी टीम को एशिया कप 2025 फाइनल का टिकट मिल सकता है। इसके पीछे का समीकरण क्या है, जान लीजिए।

Asia Cup 2025 के सुपर 4 के मैच जारी है। दो मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें से एक मैच में श्रीलंका की टीम को हार मिली है, जबकि एक मैच में पाकिस्तान की टीम हारी है। इन्हीं दोनों टीमों के बीच आज यानी मंगलवार 23 सितंबर को सुपर 4 का तीसरा मैच खेला जाना है। ये मैच दोनों ही टीमों के लिए अहम है, क्योंकि जो टीम आज हारेगी, उसका सफर लगभग समाप्त हो जाएगा, जबकि जीतने वाली टीम के पास फाइनल में पहुंचने के चांस होंगे। पाकिस्तान के लिए समीकरण क्या हैं? ये जान लीजिए।

हर एक टीम को सुपर 4 में 3 मैच खेलने हैं और इन 3-3 मैचों के बाद जो टीम सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल में टॉप 2 में फिनिश करेगी, वह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। ऐसे में पाकिस्तान को अगर फाइनल का टिकट हासिल करना है तो सबसे पहले पाकिस्तान की टीम को अपने बाकी के बचे दो मैच जीतने होंगे। इनमें से एक मैच आज श्रीलंका के खिलाफ है, जबकि दूसरा मैच दो दिन बाद बांग्लादेश के खिलाफ है। इन मैचों में अगर पाकिस्तान की टीम जीत जाएगी तो टीम के फाइनल में पहुंचने के चांस बरकरार रहेंगे।

अगर पाकिस्तान की टीम को इन बाकी के बचे दो मैचों में से एक भी मैच में हार मिलती है तो फिर टीम के लिए फाइनल में पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि मौजूदा पॉइंट्स टेबल को देखकर ऐसा लगता है कि कोई भी टीम 2 अंकों के सहारे टॉप 2 में प्रवेश नहीं कर पाएगी। बांग्लादेश की टीम एक मैच जीत चुकी है। अगर वह एक और मैच जीत जाएगी तो उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे।