हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास लेकिन मैं...तिलक वर्मा ने पाकिस्तानी गेंदबाज पर चलाया तंज का तीर

तिलक वर्मा ने एशिया कप 2025 फाइनल में भारत को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कमाल की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली। भारत को चैंपियन बनाने के बाद तिलक ने हारिस रऊफ पर तंज कसा है।

तिलक वर्मा एशिया कप 2025 फाइनल में भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो रहे। उन्होंने चिर प्रतिद्विंदी पाकिस्तान के खिलाफ पांच विकेट से रोमांचक जीत दिलाई। 22 वर्षीय तिलक ने खिताबी मुकाबले में उस वक्त मोर्चा संभाला, जब भारत के 20 रन पर तीन विकेट गिर गए। उन्होंने 147 के लक्ष्य का पीछा करते हुए कमाल की अर्धशतकीय पारी (53 गेंदों में नाबाद 69, तीन चौके, चार सिक्स) खेली। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। भारत को चैंपियन बनाने के बाद हैदराबाद में जन्मे तिलक ने पाकिस्तान के तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर तंज का तीर चलाया है, जिनकी फाइनल में जमकर कुटाई हुई।

रऊफ ने 3.4 ओवर के अपने स्पेल में 50 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं मिला। 31 वर्षीय गेंदबाज आखिरी ओवर में 10 रन डिफेंड नहीं कर सका। तिलक ने छक्का लगाकर भारत को जीत के करीब पहुंचाया तो रिंकू सिंह (नाबाद 4) ने विजयी चौका मारा। तिलक ने दुबई से हैदराबाद पहुंचने के बाद मीडिया से बातचीत में कहा, "हारिस रऊफ वर्ल्ड क्लास बॉलर हो सकते हैं लेकिन मैं भी अच्छा बल्लेबाज हूं।" बता दें कि रऊफ एशिया कप में भारत के विरुद्ध भड़काऊ इशारे करने की वजह से चर्चा में रहे। उनपर आईसीसी ने आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना लगाया था।