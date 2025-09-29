Hardik Pandya Breaks Silence on Missing Asia Cup 2025 final Against Pakistan heaps praises on Abhishek Sharma एशिया कप फाइनल नहीं खेलने पर हार्दिक पांड्या ने तोड़ी चुप्पी, 25 वर्षीय खिलाड़ी का पढ़ा कसीदा, Asia-cup Hindi News - Hindustan
Asia Cup

एशिया कप फाइनल नहीं खेलने पर हार्दिक पांड्या ने तोड़ी चुप्पी, 25 वर्षीय खिलाड़ी का पढ़ा कसीदा

स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप फाइनल नहीं खेलने पर चुप्पी तोड़ी है। भारत ने खिताबी मुकाबले में पांच विकेट से रोमांचक जीत हासिल की। भारत ने एशिया कप का नौवां खिताब अपने नाम किया।

Md.Akram दुबई, भाषाMon, 29 Sep 2025 10:58 PM
'पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल मैच में चोटिल होने के कारण नहीं खेल पाने से ‘निराश’ हार्दिक पांड्या कहा कि इस तरह के मुश्किल लक्ष्य का पीछा करना भविष्य में टीम के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। भारत ने रविवार को फाइनल में जीत के लिए मिले 147 रन के लक्ष्य को 19.4 ओवर में हासिल कर लिया। भारत ने पांच विकेट से मैच जीता।

'फाइनल नहीं खेलने पर बहुत दुखी था'

भारत की जीत से उत्साहित पंड्या ने बीसीसीआई द्वारा पोस्ट वीडियो में कहा, ‘‘सबसे महत्वपूर्ण मैच नहीं खेल पाने से मैं बहुत दुखी था, लेकिन खिलाड़ियों ने इसे शानदार तरीके से खेला। उन्होंने बहुत मजबूत जज्बा दिखाया।’’ पांड्या ने कहा, ‘‘ये मैच लंबी दौड़ में हमारी मदद करने वाले हैं। इस तरीके के मैचों में हमें परखा जाएगा, हम पर दबाव डाला जाएगा। हमने जिस तरह से अपना धैर्य बनाए रखा वह जबरदस्त था।’’ पांड्या ने कहा कि यह भारतीय टीम तेजी से हर तरह की परिस्थितियों में ढलना सीख रही है। उन्होंने कहा, ‘‘टी20 क्रिकेट इसी बारे में है। मैदान में उतरते ही हावी हो जाओ। बेखौफ होकर खेलते हुए सीखना जारी रखो। मुझे लगता है कि यह टीम ऐसा ही कर रही है।’’

हार्दिक ने अभिषेक का पढ़ा कसीदा

बड़ौदा के इस क्रिकेटर ने 25 वर्षीय सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की तारीफ की, जिन्होंने टीम को आक्रामक शुरुआत देने में मदद की। भारतीय टी20 टीम के इस पूर्व कप्तान ने कहा, ‘‘शीर्ष क्रम पर अभिषेक ने शानदार प्रदर्शन किया। उसकी आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाजी से आधा मैच हम पावरप्ले में ही जीत जाते थे।’’ एशिया कप में हालांकि पांड्या का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उन्होंने छह मैचों में सिर्फ चार विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी दर 8.57 रही। इस 31 वर्षीय खिलाड़ी ने आंकड़ों को नजरअंदाज करते हुए कहा कि उन्होंने जसप्रीत बुमराह के साथ नई गेंद संभालने की चुनौती का आनंद लिया।

'मैं खुद को तेज गेंदबाज मानता हूं'

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे जो भी जिम्मेदारी मिलती है, उसे निभाने में मजा आता है। इस बार मुझे नई गेंद सौंपी गई, जिसका मैंने वास्तव में लुत्फ उठाया। मैं बल्लेबाजी से हमेशा योगदान देता रहा हूं, क्योंकि मैं इसी तरह से बल्लेबाजी करना पसंद करता हूं।’’ पांड्या ने कहा, ‘‘गेंदबाजी लंबे समय से मेरी शीर्ष प्राथमिकता रही है। मैं अगर अच्छी गेंदबाजी करता हूं तो बल्लेबाजी में कभी समस्या नहीं होती। मैं खुद को तेज गेंदबाज मानता हूं और मुझे इसपर बहुत गर्व है। यह बहुत मेहनत, बहुत अनुशासन का काम है। मैं वास्तव में इसका लुत्फ उठाता हूं।’’

